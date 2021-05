Luis Revilla, al confirmar su presencia en la fiscalía de La Paz, remarcó que la deuda con Emapa “es una obligación institucional y no personal”.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, afirmó este lunes que el exalcalde Luis Revilla “tiene razón” al asegurar que es institucional y no personal la deuda que el gobierno local tiene con la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y confirmó que asumirá todos los pagos pendientes que su antecesor le dejó en la administración municipal.

“Recibimos la Alcaldía como media de pobre llena de agujeros y (también) llena de deudas; (pero) bueno, (…) es verdad, tiene razón el señor Revilla, son deudas que son institucionales y (…) vamos a asumir todas las deudas (pese a que) estamos arañando recursos para la salud, para el bacheo y para cumplir con un acuerdo que tenemos con La Paz Limpia”, dijo la autoridad.

Sin embargo, aclaró que “también hay responsabilidades” en este tipo de situaciones porque considera que no se tomaron previsiones para seguir adquiriendo deudas en medio de la crisis que provocó la pandemia del COVID-19.

Por tanto, aún “estamos en análisis y seguramente nosotros vamos a entrar en una negociación con Emapa para ver cómo se puede cancelar (la deuda)”, anticipó.

La Fiscalía de La Paz inició un proceso penal en contra del exalcalde Revilla a denuncia de Emapa por el tipo penal de incumplimiento de contrato debido a que la Alcaldía había contratado a esa empresa para la provisión de alimentos para escolares por un monto de Bs 37 millones; sin embargo, solo se habría cancelado un primer pago.

Por este caso, Revilla fue convocado a declarar y mediante su cuenta en Twitter confirmó que se presentará ante la Fiscalía.

“El contrato (fue) firmado con Emapa en mi calidad de Alcalde de La Paz, no a título personal. (Este lunes) acudiré a la citación de la Fiscalía a explicar que ya no soy Alcalde y que el saldo de la deuda le corresponde pagar a la Alcaldía de La Paz. Es una obligación institucional no personal”, insistió la exautoridad.