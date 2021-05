Cementerio espacial marino: cohetes, satélites y estaciones terminan en el fondo del mar

El cohete chino Long March 5, apodado CZ-5B, cayó este 9 de mayo sin control al océano Índico, cerca de las Maldivas. El cohete había puesto en órbita parte de la nueva estación espacial china. Pero su parte central -de unos 30 metros de largo y 5 de diámetro- podría haber aterrizado en cualquier lugar, incluso en tierra firme. Hace un año, un tubo de un cohete Long March 5 anterior aterrizó supuestamente en la casa de un habitante de Costa de Marfil. De ahí todo el miedo y las críticas de este año.

Bill Nelson, administrador de la NASA, , dijo que estaba «claro» que China «no cumplía con las normas de responsabilidad respecto a sus desechos espaciales». Pero Estados Unidos tampoco se libra de culpa.

«Confían en el hecho de que la mayor parte del material se quema [durante la reentrada a la atmósfera terrestre] o cae sobre el océano o tierras poco pobladas. Pero en 2020 las barras de retención [de otro cohete] impactaron en un pueblo de Costa de Marfil», recuerda a DW Alice Gorman, profesora de la Universidad australiana de Flinders, en Adelaida, y autora de «Dr. Space Junk vs. Universe”, quien afirma que China no es el peor infractor. «Los principales contaminadores del espacio son Estados Unidos y Rusia», dice.

En 60 años, se han puesto en órbita 7.500 satélites. La chatarra espacial aumenta.

Punto Nemo: cementerio de naves espaciales

Los diseñadores de las misiones buscan regiones específicas, como la zona deshabitada del Océano Pacífico Sur (SPOUA), cerca de Point Nemo, uno de los «polos de inaccesibilidad» de la Tierra. Es el punto más alejado de la tierra en cualquier dirección del planeta. Según la Agencia Espacial Europea (AEE), más de 260 naves espaciales han caído en esa zona desde 1971. El número aumenta anualmente.

Tal vez no sea sorprendente que el Punto Nemo sea conocido como el «cementerio de las naves espaciales». Pero no es la única región oceánica donde estas caen. «¿Punto Nemo? Está más o menos ahí, pero es como cualquier lugar del Pacífico Sur entre Nueva Zelanda y Chile», dice Jonathan McDowell, astrofísico del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica en Cambridge, EE. UU. «La gracia es que no está muy concentrado», dijo McDowell a DW. «Y ahora se están utilizando otros puntos».

Cuando SpaceX lanza su cohete Falcon 9 -un vehículo de carga pesada que supera en 13 metros al Long March 5- para enviar pequeños satélites Starlink, regresa a la Tierra en un límite entre el Océano Índico y el Océano Austral, dice McDowell. «Algunos de los rusos caen en el océano Índico y otros en el Atlántico Norte», por ejemplo, en la bahía de Baffin.

Dónde y cómo caen

El lugar y la forma de caer dependen de desde dónde y cómo se sube. Así, por ejemplo, si se lanza desde el puerto espacial ruso de Plesetsk, dice McDowell, se sube sobre el Ártico, pero cuando se vuelve, en la segunda trayectoria hacia el norte, la Tierra ha girado unos 20 grados. «Así que ahora subes sobre el Atlántico, y te lanzas allí».

En algunas misiones, la etapa principal de un cohete permanecerá «suborbital», es decir, en el espacio a más de 100 kilómetros sobre el nivel del mar, pero por debajo de la órbita terrestre baja, a unos 160 kilómetros, lo que facilita el lanzamiento de las etapas del cohete de forma controlada.

Sin embargo, incluso entonces las cosas pueden tornarse peligrosas, especialmente cuando los cohetes se lanzan desde tierra, y no desde una costa. Varios cohetes han caído cerca de zonas pobladas en China, una vez cerca de una escuela primaria, y en un sitio de pruebas en Kazajstán. En ambos casos, se liberaron tóxicos de color naranja llamados «BFRC».

Una vez que un cohete entra en órbita, las cosas se complican. Y cuanto más se adentra un cohete, más difícil es sacarlo de allí. Es más caro, porque hay que mantener el cohete vivo, por así decirlo, con una batería de larga duración y/o un motor reiniciable que se dispara después de que el cohete haya entregado su «carga útil»: un satélite o suministros para la Estación Espacial Internacional, por ejemplo.

Pero sólo entonces se puede controlar su reentrada. Muchas etapas de cohetes se quedan en órbita. Todo depende. McDowell calcula que hay unas 20 etapas superiores del Falcon 9 «en órbita como chatarra que acabará regresando» de una u otra forma.

¿Una amenaza para la vida marina?

Hay una tendencia al cambio en la industria, dice McDowell. Se teme que una creciente congestión interfiera con los sistemas de comunicaciones terrestres o impida una mayor exploración espacial. Pero eso significa que habrá que bajar más cosas. Incluso se habla de «desorbitar” la Estación Espacial Internacional en 2028 y dejarla caer en el Pacífico Sur. Hasta ahora no hay estudios sobre el impacto ambiental del regreso de la chatarra espacial en los mares.

En el Pacífico Sur, los científicos han descubierto y revivido vida microbiana de 100 millones de años en el Pacífico Sur, la región del Punto Nemo. Esa vida microbiana puede significar poco para nuestra vida cotidiana, pero los microbios de los entornos extremos, como los respiraderos hidrotermales, sostienen otra vida, como el cangrejo yeti, y pueden incluso haber desempeñado su papel en los orígenes de nuestra propia vida humana.

«Algunos combustibles de las naves espaciales son tóxicos: la hidracina, por ejemplo. «Hay metales como el berilio y el magnesio en aleación, pero el berilio es bastante desagradable en cualquier caso», dice Gorman. «El agua salada puede corroer las cosas fácilmente, pero tenemos un millón de naufragios en todo el mundo y los naufragios generalmente se convierten en hábitats», dice. «Y la prioridad debería ser realmente lo que está en órbita. Ese es el mayor riesgo». (jov/rml)