Citarán a Áñez y a 17 exministros por el caso Murillo; el Gobierno no pedirá detenciones preventivas

Fuente: El Deber / Btv Ivan Alejandro Paredes Tamayo





El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que se citará a declarar a la expresidenta Jeanine Áñez y a su gabinete para que brinden información sobre la firma de tres decretos supremos que autorizaron la compra de armamento no letal, referido al caso del ex ministro Arturo Murillo.

La autoridad aseguró que los políticos tendrán las garantías constitucionales y que no serán detenidos preventivamente. Además, pidió al exministro Fernando López presentarse como testigo en una oficina consular boliviana en el país que se encuentre.

Lima cuestionó que los excolegas de Murillo critiquen ahora a la exautoridad y no lo hayan hecho en su momento, cuando Murillo presentó los decretos para la compra de gases lacrimógenos y otro armamento no letal.

«Si un funcionario público ve un hecho de corrupción, un hecho de abuso, un hecho de arbitrariedad, debe inmediatamente denunciarlo. No basta la renuncia, en caso de derechos humanos y de corrupción, necesitábamos que ellos digan la verdad, es un tema que necesitamos aclarar. La Fiscalía y los jueces les dan las garantías, el Ministerio de Justicia, que es la parte querellante en este proceso, no va a pedir su detención preventiva, no la va a pedir en la medida que ellos vengan, que declaren y que digan la verdad», aseguró Lima en entrevista con Bolivia Tv.

El ministro dijo que se citará a declarar a Áñez y a 17 exministros por la investigación de los casos envueltos Murillo y pidió López, que es parta clave en este proceso, que se apersone a la una oficina consular boliviana en el país que se encuentre. Lima detalló que son tres decretos los que aprobaron la compra del material no letal con supuesto sobreprecio.

«A lo largo de esta semana empezarán a salir las notificaciones. Esperaría que no se escondan, esperaría que no hagan chicanas, esperaría que con la misma valentía que declaran en Twiter, que no tienen nada que ver con Murillo, vayan a la Fiscalía a decir su verdad y aclarar al pueblo su participación en estos graves hechos», remarcó Lima.

Murillo fue detenido en Estados Unidos por una investigación del FBI sobre el cobro de sobornos y lavado de dinero. El 7 de junio será su audiencia cautelar en Miami y por el momento está detenido en un penal de esa ciudad.

