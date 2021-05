Cívicos ven que el Gobierno no prioriza la vida tras ordenar a la Policía que no acate sanciones restrictivas de municipios

El Comité Cívico «lamenta profundamente» la decisión asumida desde el Gobierno que explicó que los efectivos de la Policía no ejecutarán multas ni detenciones impuestas por los gobiernos municipales, esto ante la cuarentena rígida que se cumple en algunas ciudades.

Los cívicos hacen énfasis en que sin el apoyo de las fuerzas del orden todos los esfuerzos que se puedan realizar en unidad y decisiones tomadas en consenso serán nulos si no se cuenta con el respaldo de la Policía.

«Entendemos la situación económica de la gran mayoría de nuestras familias, pero estamos en un momento crítico; nuestros sistema de salud ya está colapsado y desbordado, sin equipamiento, insumos ni recursos humanos suficientes; los contagios y fallecimientos por este mal están en constante ascenso; y la cantidad de vacunas es poca, de acuerdo a la proporcionalidad de la población.

A través de un comunicado el Comité dice que todas las medias que se tomen en conjunto no tendrán efecto ni resultado si el Gobierno no acompaña las mismas. «Lamentamos profundamente que el Gobierno del MAS no priorice la vida y la salud de la población ordenando a la Policía no acatar ni acompañar las sanciones restrictivas de los Gobiernos regionales».

Asimismo llaman a «despojarse de colores políticos y trabajar por la vida de la población» por lo que «convocamos al presidente Luis Arce que priorice la salud de los bolivianos y apoye las medidas y esfuerzos de los municipios y Gobiernos departamentales para luchar contra el Coronavirus».