Cochabamba: Exfuncionaria judicial demuestra no tener antecedentes penales

La exjefa de Servicios Judiciales del Consejo de la Judicatura en Cochabamba, María Consuelo Vedia Mejía, demostró, con documentación, no tener ningún antecedente penal y que logró un fallo favorable en el proceso que se le seguía sobre una presunta falsificación de su título como abogada.

Fuente: lostiempos.com

El caso data de julio de 2010, cuando el entonces representante departamental del Consejo de la Judicatura, Jhonny Ledezma, declaró a la prensa que la funcionaria fue apartada de la institución por una falsificación de su título profesional.

Las notas sobre ese proceso continúan en portales digitales, pero posteriormente, Vedia logró el fallo que la exime de delitos, por lo que se halla habilitada para ejercer cargos públicos.

“Mi persona no tiene ningún antecedente penal. Tengo título profesional desde el 2011 emitido por la Universidad Mayor de San Simón. Todos mis derechos y garantías constitucionales me fueron habilitados. No fui juzgada por ningún hecho de corrupción, no tengo sanciones pendientes ni denuncias”, aseveró a este medio.

La exfuncionaria respaldó sus afirmaciones con copias del Certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) y un Certificado de No Violencia, emitido por el Órgano Judicial.

Detalló que en 2010 se le inició un proceso penal a raíz de denuncia sobre la falsificación de su título profesional y se otorgó una sentencia de dos años en 2011, pero esta no fue ejecutoriada porque decidió acogerse al perdón judicial ante la burocracia.

“En ese sentido, presenté un incidente al juez, al mismo juzgado donde me dictaron sentencia, y el mismo consideró, analizó y falló a mi favor, indicando que ya habían trascurrido más de tres años y 10 meses de la sentencia emitida por el Juzgado de Instrucción Penal Nº4. Es otro juez que me devuelve y habilita todos mis derechos y garantías constitucionales y cancela el antecedente penal”, añadió.

Vedia remarcó que no tiene ningún impedimento para ejercer cargos en instituciones públicas y que las denuncias en su contra no pudieron ser totalmente probadas.