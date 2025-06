«El principal peligro es que la población crea en la victimización de Evo», dice diputada arcista

Los seguidores de Evo Morales en El Alto retomaron este viernes las amenazas contra el proceso electoral.

eju.tv

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Deysi Choque, advirtió este viernes que el «principal peligro» que se vive por estos días es que la población crea en la victimización de Evo Morales para evitar que las elecciones generales se lleven a cabo.

«El principal peligro es que la población crea en la victimización de Evo Morales, que se siga articulando con la idea de hacerle daño sólo a él», aseguró Choque, quien cuestionó que los seguidores del exjefe del MAS amenacen con evitar los comicios.

«Escuchemos al senador (Leonardo) Loza, a Héctor Arce y a todos quienes siguen al expresidente mencionar que si él no está en la papeleta no va a haber elecciones, no es un secreto sino algo público que hacen a través de las redes sociales y medios de comunicación», señaló.

Los seguidores de Evo Morales en El Alto retomaron este viernes las amenazas contra el proceso electoral y aseguraron que en esa ciudad no habrá elecciones si su líder no es incluido como candidato.

«Están buscando cómo volver a articularse para generar división y disturbios y perjudicar las elecciones«, apuntó la diputada arcistra, quien agregó que los bloqueos que se cobraron cinco vidas tuvieron la finalidad de buscar la renuncia del presidente Luis Arce y dar tiempo para la habilitación de Morales.