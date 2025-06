«Si Evo no está en la papeleta, en El Alto no habrá elecciones»: evistas retoman amenazas

La dirigente Wilma Alanoca asegura que el «plan oscuro» está orquestado por Arce, Claure, los androniquistas y la Embajada de Estados Unidos.

eju.tv / Video: RKC

Los seguidores de Evo Morales en El Alto retomaron este viernes las amenazas y aseguraron que en esa ciudad no habrá elecciones si su líder no es incluido como candidato.

«Si Evo Morales Ayma no está en la papeleta pues no habrá elecciones, por lo menos en la ciudad de El Alto, nosotros ya tenemos algunas estrategias para generar toda esta situación, ya que no puede ser que proscriban al hermano Evo Morales», advirtieron esta mañana, en conferencia de prensa.

La aspirante a candidata a la Vicepresidencia Wilma Alanoca explicó que el Gobierno consolida un plan para «proscribir al movimiento popular» en complicidad de la Embajada de Estados Unidos, Marcelo Claure y los androniquistas.

«La democracia está herida de muerte, este ataque directo a nuestro líder y hermano Evo Morales Ayma no sólo son de las derechas de Bolivia, sino también de la injerencia extranjera desde la embajada norteamericana (de Estados Unidos) muy bien financiada por el empresario Marcelo Claure y orquestada con el presidente Luis Arce Catacora, quien está facilitando la entrega del nuevo gobierno a las derechas», sostuvo Alanoca.

Después de 14 años en el poder, Morales está inhabilitado por la Constitución para volver a participar de los comicios como candidato. Sin embargo, sus seguidores en el trópico y en la urbe alteña sostienen que su exclusión del proceso electoral se debe a un «plan oscuro».

«Con ese plan oscuro entre las derechas, el androniquismo y el presidente Luis Arce pretenden proscribir, eliminar de la papeleta al hermano Evo, no sólo lo denunciamos, sino que nos declaramos en alerta», manifestó la exmilitante masista.