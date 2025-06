TSJ: «La justicia se mantendrá firme en no afectar el calendario electoral»

El Tribunal Supremo de Justicia afirmó que «un auto de admisión no implica resolver el fondo» del recurso de acción de cumplimiento que pide la inhabilitación de cinco presidenciables.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) manifestó este viernes que se mantendrá firme en su posición de no afectar el calendario electoral, respecto al recurso de acción de cumplimiento que pide la inhabilitación de cinco candidatos a la Presidencia.

«Lo dijimos en su oportunidad, la Justicia boliviana está comprometida con su pueblo y esta no será la excepción, que no intenten aquellos que tienen intereses políticos instrumentalizar la justicia para llevar agua a sus molinos, la Justicia se mantendrá independiente y firme en su posición de no afectar el desarrollo del calendario electoral«, declaró en conferencia de prensa el titular del TSJ, Romer Saucedo.

La Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz convocó para las 10 de la mañana de este viernes a una audiencia para considerar el recurso de acción de cumplimiento que pide la inhabilitación de Andrónico Rodríguez (presidente del Senado), Manfred Reyes Villa, Jhonny Fernández, Eva Copa (alcaldes de Cochabamba, Santa Cruz y El Alto, respectivamente) y Rodrigo Paz (senador).

Al respecto, Saucedo explicó que el recurso fue admitido, pero eso no quiere decir que vaya a ser tratado en su fondo, en virtud de la determinación del TSJ de respetar la independencia del Órgano Electoral y el calendario que fija los comicios generales para el 17 de agosto.

«El admitir, el señalar un auto de admisión no implica resolver el fondo, es decir, simplemente se cumplió la formalidad de un recurso constitucional presentado y con base en ese cumplimiento de formalidades ellos van a revisar el fondo y emitirán su resolución correspondiente», detalló el funcionario.

El recurso establece que al admitir la postulación de candidatos que no renunciaron a ser diputados, senadores, alcaldes o concejales, no se aplicó la causal de inelegibilidad establecida en el parágrafo 3 del artículo 238 de la Constitución Política del Estado, que indica que los postulantes deben renunciar a sus cargos electos tres meses antes de los comicios.

No obstante, está vigente la Sentencia Constitucional 032/2019, que resuelve que quien ocupe cargos públicos electos, no necesariamente deben renunciar tres meses antes de las elecciones.

«Para evitar contaminar la resolución de fondo es que pido aguardemos la audiencia señalada, se escuche a las partes, se vean los fundamentos y sustenten en base a derecho la resolución que van a admitir», agregó Saucedo.

La primera audiencia señalada quedó suspendida por falta de notificaciones y la segunda audiencia está programada para este viernes a las 10 de la mañana, sesión para la cual «como TSJ verificaremos si el acto procesal se instala conforme al procedimiento», precisó el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada.