Agenda informativa: la justicia definirá suerte de los candidatos que no renunciaron a sus cargos públicos

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 27 de junio

Los vocales electorales muestran la papeleta que contempla a los candidatos observados. Foto: TSE

eju.tv

– Audiencia de cinco candidatos presidenciales en Santa Cruz

La Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz convocó para la mañana de este viernes a una audiencia, para considerar el recurso de acción de cumplimiento que pide la inhabilitación de cinco presidenciables: Andrónico Rodríguez, presidente del Senado; Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba: Jhonny Fernández. alcalde Santa Cruz: Eva Copa, alcaldesa de El Alto; y Rodrigo Paz, senador por Comunidad Ciudadana (CC). La decisión de la citada sala constitucional señala que al admitir la postulación de candidatos que no renunciaron a ser diputados, senadores, alcaldes o concejales, no se aplicó la causal de inelegibilidad establecida en el parágrafo 3 del artículo 238 de la Constitución Política del Estado, que indica que los postulantes deben renunciar a sus cargos electos tres meses antes de los comicios. No obstante, está vigente la Sentencia Constitucional 032/2019 que resuelve que quien ocupen cargos públicos electos, no necesariamente deben renunciar tres meses antes de las elecciones.

– Iván Lima debe declarar por el caso Consorcio ante el Ministerio Público

La Fiscalía de La Paz tomará la declaración del exministro de Justicia, Iván Lima, en calidad de testigo dentro el caso Consorcio judicial, referido al supuesto plan para sustituir, mediante un fallo judicial, a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira. La exautoridad debe comparecer ante la la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, este viernes a horas 09.00, para prestar su declaración informativa. La instancia advierte que, si no comparece, se emitirá la orden de aprehensión correspondiente a objeto de cumplir la diligencia. Lima fue notificado por cedulón en su domicilio a las 17.45 del jueves. El caso detonó tras la filtración de un audio que implica a exautoridades judiciales y al exministro de Justicia César Siles. En el caso Consorcio están involucrados Siles; el magistrado suplente del TSJ, Iván Campero; el expresidente del TDJ Yván Córdova; la exvocal del TDJ de La Paz Claudia Castro; el juez de Coroico Marcelo Lea Plaza; el abogado José Ramiro Uriarte y un funcionario del juzgado de Coroico.

– Fiscalía abre nuevo proceso contra expresidente del TDJ de La Paz

El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Yván Córdova, afronta una nueva investigación penal por la presunta comisión del delito de uso indebido de bienes y servicios públicos. La Fiscalía de la Unidad de Anticorrupción lo citó a declarar en calidad de sindicado, a las 09:30 de este viernes, en dependencias del Ministerio Público. Este proceso se suma al que afronta por el caso consorcio judicial, que implica a otras siete personas, entre ellas, el exministro de Justicia, César Siles. La Fiscalía Especializada en Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios tiene a su cargo el caso contra la exautoridad de justicia. La citación fue emitida por el fiscal Miguel Cardozo Ramírez, quien advierte que, en caso de incomparecencia, se librará un mandamiento de aprehensión contra la exautoridad judicial. Con esta nueva acción, Yván Córdova suma un segundo proceso penal en menos de un mes. Por el otro caso fue beneficiado con detención domiciliaria.

– El binomio del MAS será proclamado en La Paz

Este viernes, el MAS proclamará a su binomio presidencial compuesto por Eduardo del Castillo y Milán Berna en el Coliseo Cerrado Julio Borelli de La Paz. Del Castillo invita a la población a participar de este acto político que, afirma, será masivo. El exministro de Gobierno y el dirigente campesino inician de esta manera la campaña electoral de cara a las elecciones generales programadas para el 17 de agosto venidero. La dupla parte con una situación complicada, debido a que los estudios de percepción les dan una intención de voto muy baja, aunque el presidenciable desestima el peso real de las encuestas, porque asegura que son diseñadas a gusto del cliente. El pasado martes, en el acto de inauguración de su primer Casa de Campaña en Santa Cruz, se registró un enfrentamiento entre sus militantes y grupos de detractores. Al respecto, lamenta que haya gente “a la que le mueve el odio» y afirmó que estos hechos deben ser reprochados, porque es parte de la guerra sucia y la violencia que no deben ser permitidas.

– El TSE espera un informe de la CGE para definir habilitación de Jaime Dunn

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se reúne desde el jueves en sesión permanente, para evaluar las más de 400 sustituciones presentadas por las organizaciones políticas que participarán en los comicios presidenciales de agosto próximo. Entre esas solicitudes existen al menos diez casos de aspirantes que afrontaban problemas por la emisión del certificado de solvencia fiscal emitido por la Contraloría General del Estado (CGE); si bien los observados presentaron ese requisito, la Sala Plena determinó recurrir a esa instancia estatal para que ratifique la veracidad y validez de los documentos presentados. La noche del miércoles, al filo del plazo para la presentación de la documentación, Jaime Dunn afirmó que cumplió los requisitos que establece la norma y queda en manos del ente electoral la determinación sobre su postulación. El TSE necesita la confirmación de la CGE para aprobar o rechazar las sustituciones y proceder con la logística para la impresión de las más de siete millones de papeletas electorales.

– Foro presidencial del Colegio de Economistas para este viernes en la UPSA

Este viernes, la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA) será el escenario del Foro Presidencial: Energía, Economía y Futuro, un espacio donde los candidatos a la presidencia tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas y visiones de largo plazo sobre dos ejes estratégicos para el país: el energético y el económico. El evento se desarrollará desde las 08:00 hasta las 13:00 y será de acceso libre para el público interesado, según el Colegio de Economistas de Bolivia. El foro estará dividido en dos bloques temáticos. El primero, de 08:00 a 10:30 aproximadamente, estará enfocado en el tema energético, abordando asuntos como el futuro del litio, los hidrocarburos, los minerales estratégicos, el medio ambiente y las políticas sobre combustibles. El segundo bloque se centrará en la economía, donde se espera que los candidatos expliquen sus planes respecto a políticas fiscales y monetarias, el tipo de cambio, el déficit fiscal, la inflación y otros indicadores macroeconómicos clave.

– Última jornada del Foro del Bicentenario en La Paz

Esta jornada concluye el encuentro de expertos nacionales e internacionales que debaten sobre los principales desafíos y oportunidades en el desarrollo productivo, territorial y sectorial del país en el Foro del Bicentenario, que se lleva a cabo en el auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB) en La Paz. La temática gira en torno al desarrollo productivo, territorial y sectorial del país. Son cinco mesas temáticas definidas por las instituciones involucradas que se refieren a la evolución de la banca de desarrollo; transformaciones productivas, soberanía alimentaria; vinculación con mercados internacionales; gestión de recursos naturales renovables y una evaluación crítica de las políticas macroeconómicas implementadas a lo largo de la historia. Los organizadores afirman que el evento es una oportunidad para que estudiantes, profesionales, investigadores, servidores públicos y representantes de la sociedad civil participen activamente en el debate sobre el futuro del país. Los resultados y conclusiones serán expuestos en esta jornada.

– Concejales de La Paz deben reunirse para elegir una nueva directiva

Este viernes debe llevarse a cabo la sesión del pleno del Concejo Municipal de La Paz, para tratar de elegir una nueva directiva tras la determinación de una Sala Constitucional de La Paz de dejar sin efecto a que fue elegida en una sesión en la que participaron solamente legisladores de la bancada opositora del Movimiento al Socialismo (MAS) y dos disidentes de la agrupación del alcalde Iván Arias. El jefe de bancada de ‘Por el Bien Común – Somos Pueblo’ convocó a sus colegas a elegir este viernes a las nuevas autoridades del legislativo edil. Dulón informó que se convocó a una reunión de los seis integrantes de la bancada mayoritaria que se llevó a cabo el miércoles; sin embargo, dos de ellos, los disidentes Lucio Quispe y Lourdes Chambilla, no participaron en el encuentro que tenía el fin de elegir en consenso a los candidatos a presidente y secretario de la instancia de legislación y fiscalización municipal, pese a ello, los cuatro asistentes convinieron en una propuesta que será puesta a consideración.

– En Santa Cruz inaugurarán el viaducto del cuarto anillo y Virgen de Cotoca

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra inaugurará la tarde de este viernes el viaducto ubicado en el cuarto anillo y la avenida Virgen de Cotoca, para ello, dispuso el cierre temporal de las vías colindantes desde las 15:00 hasta las 22:00. En el lugar se ejecutan las tareas finales de ornamentación y pintado de murales, de la infraestructura que comenzó a construirse en julio de 2023. El proyecto tuvo un plazo de ejecución de más de 500 días, aunque se presentaron retrasos debido a las lluvias y al encarecimiento de materiales. También se conocerá cuándo activará plenamente el tránsito vehicular ya que las autoridades municipales convocaron a una conferencia de prensa en horas de la mañana con miras a dar detalles sobre el tema. La nueva infraestructura pretende descongestionar una de las zonas más transitadas de la capital cruceña. Se estima que cerca de 100.000 vehículos podrán circular con mayor fluidez gracias al paso a desnivel, facilitando la conexión entre el centro de la ciudad y municipios como Cotoca, así como la región chiquitana.