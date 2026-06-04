Evistas convocan a un cabildo en Caracollo para este viernes 5

La convocatoria fue difundida por el denominado Pacto de Unidad Obrero Campesino Indígena Originario y replicada a través de las redes sociales de Radio Kawsachun Coca (RKC). El encuentro está previsto para las 14:00 horas.

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En su convocatoria señala que: «el presente cabildo nacional tiene por finalidad realizar un análisis profundo de la coyuntura política, económica y social que vive nuestro país, evaluando los desafíos actuales que enfrenta el pueblo boliviano y promoviendo espacios de debate, reflexión y construcción de propuestas orientadas a fortalecer la unidad de las organizaciones sociales y la defensa de los intereses nacionales».

El anuncio coincide con el tratamiento en la Cámara de Senadores del proyecto de ley de Regulación de los Estados de Excepción. La noche de este jueves, la iniciativa fue aprobada pasada las 22.30 horas de esta jornada y remitida a Diputados, del que de momento no se emitió minguna convocatoria a sesión.

La propuesta legislativa busca establecer un marco normativo para la aplicación de estados de excepción cuando existan situaciones que comprometan el orden público, la transitabilidad y la seguridad de la población, aspectos que han cobrado relevancia debido a los bloqueos instalados en distintas carreteras del país.

El debate de la norma se desarrolla en un contexto de crecientes dificultades para el abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustible y otros productos esenciales, principalmente en el departamento de La Paz, una de las regiones más afectadas por las interrupciones en las rutas interdepartamentales desde hace 35 días.