Comerciantes del mercado “La Pampa” atraparon y golpearon a un ladrón

Fue capturado cuando intentaba sustraer el celular de un joven en el mercado La Pampa del departamento de Cochabamba.

Las comerciantes denunciaron que el delincuente que intentó robar un celular, a un transeúnte amenazándole con un arma punzocortante. Las vendedoras señalan que están cansadas de la inseguridad y que pierden clientes por culpa de los antisociales.

Según la denuncia el delincuente intento sustraer el celular y cuando este se dio cuenta, el ladrón lo persiguió con un cuchillo. Las vendedoras atraparon al delincuente lo golpearon y echaron con agua.

“¿Dónde están tus cómplices? Estabas agarrando cuchillo, ¿Dónde lo has arrojado? Amárrenlo al poste”, gritaron iracundos al momento de atraparlo.

La víctima de robo realizaba compras en el populoso mercado. Los comerciantes del Mercado “La Pampa” señalaron que viven aterrados pues las personas que llegan al sufren de constantes asaltos, lo que aleja a los compradores, generándoles pérdidas en las ventas.

También denuncian que son víctimas de robo en sus puestos, cuentan que los malhechores actúan en grupos, esta situación genera zozobra, porque no pueden intervenir para evitar actos delictivos por temor a represalias.

“No hay seguridad, están constantemente jalando carteras y robando. A mí me quitaron mi celular. Al irnos del mercado no hay seguridad (…) La gente ya no quiere venir por la falta de seguridad, prefieren ir a centros comerciales”, cuentan las vendedoras.