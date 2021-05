Conasa suspende paro de 48 horas y advierte que Bolivia atraviesa la ‘peor situación’ por la pandemia

Fuente: erbol.com.bo

Ante el incremento de contagios por coronavirus, el Consejo Nacional de Salud (Conasa) decidió suspender, momentáneamente, el paro nacional que debía realizarse el 27 y 28 de mayo en el país y decidió extremar los esfuerzos para atender a la población ya que el país se encuentra en la “peor situación” en esta tercera ola de la pandemia.

La medida de presión debía cumplirse tras la negativa del Gobierno para acceder a un encuentro con los profesionales en salud quienes solicitaron dialogar con el ministro de Salud, Jeyson Auza, sobre las acciones para la lucha contra el virus.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, afirmó que la decisión asumida se debe ante el compromiso que tienen para preservar la salud de las personas que requieren de una atención médica en esta tercera ola de la pandemia.

“Estamos en la peor situación que en la primera ola. Hoy día tenemos 3.000 casos en Bolivia y eso pues no le no le hice cosquillas a este Gobierno insensible, por lo tanto, los médicos no podemos estar en contra de nuestro pueblo y hemos decidido suspender la medida de presión”, sostuvo.

Pese a la suspensión del paro, Larrea ratificó que la posición de los profesionales y trabajadores en salud por la mejora del sistema de salud del país no ha claudicado y se continuará con las acciones para el cometido posteriormente.

La noche de este martes el Ministerio de Salud y Deportes reportó que hubo 3.179 nuevos casos de coronavirus en el país además de 100 decesos.