Conasa y profesionales médicos ratifican paro de labores para mañana

Sin ninguna respuesta desde el Gobierno, los médicos del país determinaron ratificar el paro de 24 horas desde las 00:00 de este viernes para primer, segundo y tercer nivel en los tres subsistemas: las clínicas privadas, los hospitales del seguro social y los hospitales públicos.

“El viernes 7 es el paro nacional, los médicos profesionales no van a asistir a los hospitales, se va a reforzar la atención de emergencia de pacientes Covid y enfermedades comunes, no se suspende la atención en los centros de vacunación porque los médicos no vacunamos”, explicó el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui.

La resolución 001-05/2021 de la Comisión Nacional de Salud (Conasa) establece la implementación de la medida de presión ante la desidia del ministro de Salud, Jeyson Auza, para atender las demandas del sector y debatir de nuevo la Ley de Emergencia Sanitaria.

Ayer, en La Paz, se reunieron los dirigentes de todo el sector médico, los presidentes de los colegios médicos profesionales, las federaciones de trabajadores de salud y los sindicatos de ramas médicas de salud pública (Sirmes). En el encuentro acordaron retomar las medidas de presión y exigir la atención del Gobierno.

Mientras el Gobierno descalificó las medidas de presión que están implementando los médicos y demandó que apoyen el plan nacional de vacunación que se despliega en todo el país. Aunque para los médicos no existe ningún plan porque no existen vacunas y los pacientes no saben cuándo les pondrán la segunda dosis después de la nueva modificación de fechas.

Wilfredo Anzoátegui dijo que ellos esperaron por 25 días que el Gobierno diera alguna señal de diálogo y el silencio fue la respuesta del ministro de Salud, quien hasta el momento no acogió ninguna de las siete cartas que mandaron los profesionales médicos.

Hasta ayer miércoles, el número de casos diarios de coronavirus llegó a 1.835 personas que dieron positivo por laboratorio. Mientras que la cifra de fallecidos a causa de la enfermedad alcanzó a 41 en un solo día. Hasta el momento Bolivia llegó a 312.407 personas que contrajeron el virus.