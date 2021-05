Condori a sus adversarios: «No se metan con mi familia»

Fuente: paginasiete.bo

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, denunció un atentado a su vivienda, puesto que sufrió un incendio en la madrugada del sábado. La autoridad departamental les dijo a sus adversarios políticos y personales que no se metan con su familia.

El Gobierno indicó que el incendio “no habría sido provocado”. Políticos, por su parte, pidieron que el caso se investigue para que no quede impune.

El incidente está precedido por dos hechos sucedidos esta semana: la muerte del padre del gobernador y la designación que hizo el MAS de una gobernadora suplente, lo que obligó a Condori a dejar las exequias de su padre y retomar funciones.

El incendio ocurrió en la madrugada del sábado. Efraín Pérez, director departamental de Bomberos, indicó que se produjo en dos ambientes del inmueble que colinda con la puerta principal. La esposa de Condori y sus hijos –detalló- se encontraban en la segunda planta, pero al percatarse del fuego lograron salir de la vivienda. Sólo se registraron daños materiales, no personales.

Condori comentó que llegó a su domicilio a las 6:30, puesto que venía de un viaje oficial que realizó a Monteagudo. La autoridad sostuvo que sabe de antemano que las investigaciones no avanzarán porque la justicia está en una crisis, por lo que sólo espera “la justicia divina”.

“Yo la verdad lo dejo en manos de Dios. Sabemos que las investigaciones se harán, pero no va a prosperar esto. En nuestro país estamos mal en temas de justicia. Pero Damián Condori no es cobarde, no me voy a rendir ante nada. Solo quiero decirles a mis adversarios, ya sean políticos o adversarios personales que tratan de intimidarme, que no se metan con mi familia. Puede haber tal vez rivales, pero conmigo, con mi persona”, sostuvo.

Condori considera que su domicilio sufrió un atentado: “Qué más puede entenderse. Ir a quemar a una casa, no hay otra palabra de atentado”.

El Ministerio Público conformó una comisión de fiscales para investigar el hecho, informó Mauricio Nava Morales, fiscal departamental de Chuquisaca.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, manifestó que se realizaron “las pericias correspondientes para ver si había actuado alguna mano humana, si se había provocado el incendio, esto está totalmente descartado”. Agregó que por los reportes que recibió, se debería a “una instalación muy precaria”.

Condori sostuvo que no comparte las hipótesis que van en ese sentido, porque la casa no es vieja, no estaban enchufados los artefactos y no hubo truenos. “No comparto algunas hipótesis que están haciendo de que puede haber corto circuito”.

El gobernador indicó que algunos de sus vecinos indicaron que un auto negro de forma inusual circuló por la zona, y que él también está haciendo averiguaciones. “Es algo que nos han hecho seguimiento”, expresó.

Eva Copa, alcaldesa de El Alto, expresó su solidaridad a Condori y pidió que el hecho no quede en la impunidad. “Desde la ciudad de El Alto expreso mi solidaridad con el hermano gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, y repudio ese atentado cobarde perpetrado contra su hogar. Esperamos que este hecho no quede en la impunidad y se capture a los responsables”.

Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, también exigió una investigación. “Repudiamos la acción criminal contra la casa del gobernador Damián Condori y exigimos una investigación urgente, transparente e idónea para conocer móviles y castigar a los autores materiales e intelectuales”, aseguró.

El expresidente Jorge Tuto Quiroga manifestó su condena y también pidió una investigación. “Condenamos el atentado en la casa del gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, con quien nos solidarizamos. Autoridades deben investigar y castigar este delito intimidatorio, para cortar de raíz estas inaceptables acciones de violencia política en Bolivia”, aseveró.