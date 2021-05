Congreso del MAS evaluará sanciones contra “traidores e indisciplinados”; solo podrán participar militantes inscritos

Evo rechaza que algunos “infiltrados” ataquen a los fundadores o hablen de cambiar la actual dirigencia nacional. La reunión debía llevarse adelante el 3 de junio, pero se evalúa su suspensión por el Covid-19

Fuente: El Deber

El congreso orgánico que realizará el Movimiento Al Socialismo (MAS) definirá sanciones contra “traidores” e “indisciplinados”, y será cerrado, es decir, será exclusivamente para militantes “legalmente inscritos” ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), según adelantó este domingo el expresidente Evo Morales.

“El jueves tuvimos un lindo debate sobre el congreso orgánico, para mejorar la disciplina de los militantes del MAS, es sobre todo como algunas autoridades, muy pocas, no respetan ni a autoridades importantes. Por ejemplo, un asambleísta nuestro, en vez de estar con la bancada, se va con la oposición. Es hora de poner orden”, dijo en entrevista con la radio Kawsachun coca.

La reunión debía llevarse adelante el 3 de junio, pero ahora se evalúa si se suspenderá, debido al incremento considerable de contagios con Covid-19 que registra el país en la tercera ola de la pandemia.

“Hay algunos que dicen que son militantes, pero no son militantes, hablan sobre los fundadores del MAS, ni siquiera son militantes, y hay una decisión, en el congreso solo participarán los que estén legalmente inscritos como militantes, no gente que no es militante, habrá un control total”, acotó el máximo dirigente del oficialismo.

En las últimas semanas existieron duras críticas a la cúpula del MAS por la imposición de candidatos que ocasionó derrotas en las elecciones subnacionales, y el entorno del exmandatario, que, según algunos, ya no debe ocupar espacios de poder y debe dar paso a nuevos liderazgos.

“Con pretexto de ser militantes salen a las calles a buscar pegas, gente infiltrada se hace pasar por militante, quieren hacer ver al MAS como peleado, el militante. Están totalmente equivocados los que quieren aprovechar este congreso para cambiar a los dirigentes”, advirtió Morales.

El líder del MAS también dijo los militantes deben aportar al partido, al menos Bs 12 año, y si es un gamonal, aportará más. Además, fue enfático al señalar que, si una persona quiere ser candidato, primero debe ser militante y estar con sus aportes al día.

Evo recalcó que el congreso “no tocará absolutamente nada sobre la directiva”, solo debatirá las sanciones contra quienes “traicionaron” a ese partido”, la creación de una secretaria de control electoral, porque “todos hacemos campaña, mucho sacrificio y si no hay buen control electoral, se va al tacho nuestros esfuerzos”, y un balance económico.

