Demi Lovato ahora investigará si hay vida extraterrestre en planeta… ¡No, no es broma!

Demi Lovato ahora no solo será conocida por ser actriz y autora, ya que ahora se le suma otra profesión a su currículo. Ahora será una investigadora de ovnis, ya que Lovato protagonizará una nueva serie en Peacock, Unidentified with Demi Lovato.

La serie seguirá a Lovato, a su escéptico mejor amigo Matthew y a su hermana Dallas, mientras el trío trabaja para encontrar la verdad que está ahí fuera.

En la serie sin guión, Lovato hablará con los principales expertos en extraterrestres, investigará los encuentros con testigos presenciales, revisará los informes del gobierno y realizará pruebas en zonas de gran actividad OVNI. La serie limitada de cuatro partes también será producida por Lovato.

No es su primera incursión en la narración de documentales, ya que Lovato protagonizó recientemente la docuserie Demi Lovato: Dancing With the Devil, que se estrenó en el Festival de Cine SXSW de este año. La docuserie de YouTube Originals exploraba las luchas de Lovato con la adicción y su trabajo de recuperación.

Además de su reciente trabajo documental, Lovato también es conocida por su papel en la franquicia Camp Rock de Disney. Lovato también ha aparecido en la serie Sonny with a Chance, la reiniciada Will & Grace, Anatomía de Grey, From Dusk Til Dawn: The Series y Glee. Lovato ha aparecido recientemente en Eurovisión 2020: La Saga de la Historia del Fuego.

Lovato no es el primer músico que se lanza a la tarea de investigar posibles encuentros extraterrestres inexplicables. Ella sigue los pasos de otros como el ex cantante de Blink-182, Tom DeLonge, que dejó la banda en su propia búsqueda de vida extraterrestre. Pero Lovato está intentando algo nuevo e inesperado con esta nueva serie, y crucemos los dedos para que, como DeLonge, encuentre realmente algunas respuestas sobre la vida extraterrestre. Aún no hay fecha de estreno para Unidentified with Demi Lovato.