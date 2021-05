Diputado Mamani: COB se opone a devolución de aportes AFP, sugiere préstamo a bajo interés

“Mientras no hay consenso no podemos tratar el proyecto de Ley para no generar problemas en el país, peor aún que estamos en un problema muy difícil con la pandemia”, remarcó.

Sobre la negativa de las AFP de devolver hasta un 30% de los aportes, dijo que esto se debe a que el dinero está invertido fuera del país, y además los Fondos de Pensiones necesitan recursos para los nuevos jubilados. “Son recursos técnicos lo que está impidiendo poder manejar en porcentajes que puede ser el 15, 20 o hasta el 30 por ciento, entonces es un trabajo mucho más técnico”, refirió.