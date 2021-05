Diputado Ormachea: el MAS promueve la piratería con impuesto a servicios digitales

Luego de que el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, en el marco de la creación del impuesto a los servicios digitales, manifestara que hay optaciones gratuitas para ver películas en vez de Netflix y lugares para descargar libros sin pagar, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Ormachea, afirmó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) busca que Bolivia sea un país pirata y contrabandista, ahora también en lo digital.

Fuente: lostiempos.com

“¿Cómo un Diputado Nacional va a promocionar la piratería? Por si no sabe o no entiende, las películas en todas las plataformas legales son pagas, a no ser que estés pirateado”, dijo Ormachea.

Indicó también que hay muchos libros digitales que los estudiantes sólo pueden conseguir pagando en línea, dado que son importantes para su educación. “Si lo consiguen por otras vías, es pirateando. Entonces usted es un apologista de la piratería, la informalidad, la chacota y la falta de seriedad”, aseguró Ormachea dirigiéndose a Yujra.

El legislador opositor dijo que el “impuestazo digital es un desincentivo a la educación en Bolivia” y que “el MAS te cobra por querer aprender”.

Según Yujra, el impuesto se aplicará a las empresas multinacionales y no al consumidor final, dado que se trata de un impuesto directo. Argumentó que el gravamen ya es aplicado en todos los países de la región y Bolivia es uno de los últimos en aprobarlo.