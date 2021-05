Diputado recibe amenazas por plantear modificación a la Ley Electoral para inhabilitar a familiares de autoridades electas

Arce dijo que no existe la mínima posibilidad de que “una esposa fiscalice a su esposo, que un hijo fiscalice a su padre, o un hermano fiscalice a su hermano” porque hay incompatibilidades sobrevinientes.

Fuente: ABI

El diputado Héctor Arce (MAS), quien planteó la modificación de la Ley 026 del Régimen Electoral con el fin de inhabilitar a familiares de autoridades electas, denunció este miércoles que recibe amenazas a raíz de su propuesta.

“Estoy recibiendo amenazas, y amenazas muy fuertes, estaba leyendo, ayer me decían que me cuide, que deje de joder (…). No me van a asustar, no me van a amedrentar, vamos a seguir impulsando este proyecto porque estamos en lo correcto», aseveró en una entrevista con Bolivia Tv.

Arce dijo que no existe la mínima posibilidad de que “una esposa fiscalice a su esposo, que un hijo fiscalice a su padre, o un hermano fiscalice a su hermano” porque hay incompatibilidades sobrevinientes.

Citó además los ejemplos de Manfred Reyes Villa, padre, y Manfred Reyes Villa, hijo, alcalde y concejal de Cochabamba, respectivamente; también el caso del gobernador de La Paz, Santos Tito, cuya esposa es asambleísta; además, el de Héctor Cartagena, alcalde de Quillacollo que tiene a su hermano, Tito Cartagena, como concejal.

“Es inaceptable, reprochable desde todo punto de vista ético y moral esta acción abusiva y grosera de parte de estos actores políticos que al momento de elaborar las listas podían haber reflexionado y decir que no es posible incluir a familiares en el proceso electoral y retirarlos, pero como no hay ética los han incluido”, señaló.

Observó la imposibilidad de que esas autoridades electas desarrollen su rol fiscalizador con transparencia, idoneidad, eficacia y eficiencia, debido al parentesco familiar.

“Hemos sido elegidos para fiscalizar y legislar, elaborar normas que regulen la conducta de la sociedad y después de haber evidenciado este abuso grosero, esta sinvergüenzura de algunos actores políticos, de incluir en las listas a familiares, planteamos la modificación de la ley e insistiremos en esta solicitud”, ratificó.

Finalmente, desafió a un debate a los familiares de autoridades electas, para explicar y defender su posición.