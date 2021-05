Edificio de prensa internacional colapsa tras bombardeo israelí en Gaza

La agencia de noticias AP y la televisora Al Jazeera tenían sus oficinas en el edificio de 12 pisos. Según las fuerzas armadas israelíes, Hamas «se esconde y utiliza como escudos humanos» a los medios que estaban en él.

El ejército israelí bombardeó este sábado (15.05.2021) un edificio en la Franja de Gaza, en el que se encontraban las oficinas de la televisora catarí Al Jazeera y la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP).

Según la AP, las autoridades militares de Israel ordenaron la evacuación del edificio una hora antes del ataque, tras alertar que «sería tomado como blanco». Un video de Al Jazeera muestra como el inmueble se viene abajo tras ser alcanzado por varios misiles.

