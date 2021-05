El próximo DT de Bolívar «debe conocer el medio»

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Un técnico que conozca el medio, ése es el perfil que busca la dirigencia de Bolívar para sustituir a José Ignacio González, quien fue destituido de sus funciones. Si la elección es de un europeo, los únicos que conocen el medio son los españoles Antonio López Habas, Miguel Ángel Portugal y Xabier Azkargorta, quien radica en Santa Cruz de la Sierra y ya tiene la nacionalidad boliviana.

“La adaptación al medio es importante, hay que encontrar alguien, sin ir de un extremo a otro y seguir en búsqueda de un modelo de juego. El que venga debe ser alguien que conozca el medio, el entorno y las exigencias que tiene el club y los medios con los que contamos”, aseguró ayer el director deportivo, Javier Recio.

Otro europeo que conocía el medio es Beñat San José, que hace días fichó en el fútbol mexicano y está descartado.

Recio agregó que éste era el mejor momento para realizar el cambio de entrenador, ya que se debe aprovechar el receso en el torneo local en el que Bolívar se encuentra peleando el primer lugar. “Ya estamos manejando nombres, hay que estar preparados siempre y tenemos la colaboración del City Group para tener una decisión precisa, ya que no podemos fallar”, dijo.

Defendió el trabajo de González y admitió que varios jugadores que llegaron este año al equipo celeste no rindieron como se esperaba. “El entrenador no marca goles, ni defiende la portería; no estuvimos bien en varios partidos, con fallas individuales que nos costaron encuentros y clasificaciones”. apuntó. Sobre la salida de algunos jugadores, Recio dijo que es prematuro hablar de esta situación y que con la llegada de un nuevo entrenador varios que no tuvieron oportunidad de jugar pueden demostrar sus condiciones. “Todo lo que sea para mejorar la plantilla lo vamos a hacer”, finalizó.

El equipo será dirigido el jueves por Vladimir Soria en el juego con Arsenal (18:15).