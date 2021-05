El Tigre, al todo o nada ante Boca Juniors en la Bombonera

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro / La Paz

The Strongest no puede fallar esta noche. El equipo atigrado está obligado a ganar a Boca Juniors en La Bombonera (20:00 HB) para mantenerse en un torneo internacional. El duelo corresponde a la serie C de la Copa Libertadores de América.

En caso de sumar de a tres los de Achumani pasarán a los octavos de final de la Copa Sudamericana y podrían dejar en el camino al xeneize, todo dependerá de lo que pase en el otro juego de esta llave entre Barcelona y Santos en Ecuador.

El único equipo de este grupo que confirmó su avance en la Libertadores es Barcelona que llegó a 10 puntos, mientras que Boca (siete), Santos (seis) y The Strongest (seis) tienen que pelear por sus cupos.

El Tigre tiene una esperanza para seguir en la Copa Libertadores. Para ello deberá ganar en Argentina y esperar a que Santos no triunfe en Ecuador, ello le dejaría con el segundo puesto en la tabla de posiciones con nueve unidades, mientras que el xeneize quedaría tercero con siete peleando con el Peixe.

El equipo que dirige el paraguayo Gustavo Florentín llega envalentonado a la jornada, luego de los dos triunfos consecutivos en el certamen internacional, primero ante el ídolo del astillero 2-0 y luego ante el Santos por 2-1, ambos juegos en el estadio Hernando Siles.

El decano podrá contar con el español David Mateos que superó una lesión, pero perdió a Gonzalo Castillo por expulsión. Su puesto lo ocupará Gabriel Valverde.

Los argentinos vienen de ceder puntos. En Brasil cayeron por 1-0 y luego empataron en casa con los ecuatorianos 0-0.

En su torneo local Boca Juniors ganó a River Plate por 4-2 en los penales, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos. El millonario presentó en ese juego un equipo diezmado por la Covid-19 y tuvo que apelar a un volante para que entre al arco.