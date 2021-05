El Tigre y Boca con un retorno y una baja para mañana

Campeones

martes, 25 de mayo de 2021 · 05:00

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro / La Paz

The Strongest y Boca Juniors tendrán a una baja para el partido de mañana en la Bombonera (20:00) en el cierre del grupo C de la Copa Libertadores de América. La ausencia en el Tigre es Gonzalo Castillo por expulsión y en el xeneize no alternará Cristian Medina, que dio positivo a la prueba de coronavirus.

Sin embargo, ambos equipos tendrán una reaparición. Por el lado de los bolivianos sería incluido en el equipo base el español David Mateos, de buen rendimiento ante Santos, y en el conjunto argentino el portero Esteban Andrada.

En el caso del atigrado, quien reemplazará al uruguayo Castillo en la zaga es Gabriel Valverde, mientras que Mateos ocupará el puesto de líbero ante los brasileños.

Los rioplatenses al parecer la tienen más complicado para sustituir a Medina; una de las opciones es Jordán Campuzano, pero también aparecen Nicolás Capaldo, Edwin Cardona y Gonzalo Maroni.

El equipo de The Strongest partió ayer en la tarde a Buenos Aires. En la delegación se observaron varias caras nuevas, como la de Eduardo Demiquel, que superó una lesión, “no está bien en lo físico”, pero es una alternativa ante cualquier eventualidad.

Raúl Castro también viajó. El paceño superó una lesión y podría ser una sorpresa.

Matheo Zoch y Daniel Mancilla, que no alternaron mucho en la Libertadores, están con la delegación atigrada.