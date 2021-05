Las aseguradoras tuvieron que asumir la deuda contraída con los bancos por las personas fallecidas a consecuencia de esta enfermedad.

A consecuencia de la crisis sanitaria por el COVID-19, las aseguradoras del país dejaron de percibir “decenas de millones de dólares” y hasta la fecha no pueden recuperar esos recursos ya que durante 2020 tuvieron que pagar los siniestros y fallecimientos de las personas aseguradas.

El vicepresidente ejecutivo de La Boliviana Ciacruz, Laurent Bertaux, explicó que las personas que tenían un crédito bancario y fallecieron por COVID-19 u otras causas ocasionó que las aseguradoras dejen de percibir los pagos por las pólizas y por el contrario tuvieron que erogar recursos para cumplir sus obligaciones con las entidades financieras.

“El sector asegurador ha pagado decenas de millones de dólares por fallecimientos que son causados por la pandemia, muchos de estos fallecidos tenían créditos y al tener créditos por ley está asegurado, entonces cuando fallece el asegurado, cualquiera sea la causa, la compañía de seguros paga el saldo del crédito directamente al banco y así los herederos beneficiaros están sin deuda al fallecer el asegurado, eso ha representado (una pérdida) de millones de dólares”, dijo Bertaux en entrevista con La Razón Radio.

Además, dijo que hasta la fecha no registran ingresos suficientes debido a que desde abril de 2020 tanto el gobierno de transición como el actual determinaron diferimientos de créditos, incluido un periodo de gracia en el pago de capital e interés hasta agosto de este año, medida que ocasiona que las aseguradoras no cobren por las pólizas de créditos.

“Hay un diferimiento de las cuotas de capital y de interés, el problema es que el Código de Comercio de Bolivia y la doctrina del seguro señala que si no hay cobro de primas no hay cobertura, no se trata de ganar o perder, se trata de que no nos están entrando como sector la plata de las primas, tenemos que seguir dando cobertura a los asegurados sin recibir las primas”.

Otro factor que ocasionó una pérdida de “decenas de millones de dólares” fueron los conflictos político sociales de octubre de 2019 ya que las compañías aseguradoras tuvieron que cancelar las primas por los destrozos ocasionados por grupos vandálicos a empresas y viviendas aseguradas.

Pese a ello, Bertaux dijo que La Boliviana Ciacruz mantiene a sus 1,3 millones de clientes ya que aún no se conoce si los asegurados que se beneficiaron con el periodo de gracia en el pago de sus créditos bancarios continuarán solicitando préstamos una vez culmine el plazo de la normativa establecida por el Gobierno en enero de este año y que vence a finales de agosto.

Aniversario

Este mes, La Boliviana Ciacruz se Seguros y Reaseguros SA cumple 75 años de vida, para lo cual realizan diferentes actividades, entre ellas realizar un webinar donde se contará con la presencia del expresidente del City Bank, evento que será para 1.500 participantes.

Dentro de las proyecciones que se tiene está el continuar apoyando en el tema de responsabilidad social y para ello se apoyará a personas que requieren de ayuda.

“Lo que hemos decidido hacer es dar a estas personas para ser auto sostenibles a través de compras de material, cursos de capacitación, herramientas, dependiendo cada situación de cada uno”.