En dónde está Vicente Fernández Jr. y por qué aumentan las dudas sobre él

Desde el 12 de abril no se sabe mucho de Vicente Fernández Jr. pues a partir de esa fecha el cantante dejó de publicar contenido en sus redes sociales y no ha aparecido en ningún medio de comunicación.

Corren muchos rumores sobre su ausencia, y es que el hijo del “Charro de Huentitán” tampoco ha hecho campaña política en la contienda por una diputación en su estado natal, por lo que esta inusual ausencia ha comenzado a levantar suspicacias.

Tras 20 días sin saber nada del hermano de Alejandro Fernández, no se sabe qué vaya a pasar con la disputa electoral que “Vicentito” busca de la mano del Partido Encuentro Solidario (PES) en Jalisco.

Vicente Fernández Jr anunció su candidatura a una diputación local por el Partido Encuentro Solidario (PES), en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco. (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

Y es que no se ha informado nada acerca del paradero del cantante, en cuya última publicación promocionó su más reciente lanzamiento musical, el tema La oveja negra.

Ha llamado la atención especialmente el hecho de que los Fernández han tenido eventos familiares importantes como cumpleaños de los hijos, viajes, nacimientos y en ninguna de estas ocasiones se le ha visto al exesposo de Mara Patricia Castañeda.

Una de las versiones que han circulado es que el Junior no sale de casa por temer a un contagio del virus SARS-CoV2, teoría que quedaría descartada toda vez que se dio a conocer que la familia Fernández ya se había vacunado contra el COVID-19 hace algunos meses, como lo difundió Juan José Origel.

En tanto, su novia Mariana González tampoco ha dado mucha información sobre dónde se encuentra el cantante. Hace un par de semanas, cuando Alejandro Fernández festejó con su familia su cumpleaños número 50, ni la llamada “Kim Kardashian mexicana” ni Vicente Jr. acudieron a tan importante celebración.

Al respecto, la influencer y dueña de una tienda de moda, justificó la ausencia de su novio con su campaña electoral. Así lo dijo entonces:

“Hermosa, estamos súper bien… traemos agendas diferentes, diferentes municipios, y el día del cumple de Alejandro me tocó (ir a) Yahualica y a él otro. Salimos tarde, por eso no se asistió a lo de Alejandro, que lo visitamos ayer domingo”, escribió el 26 de abril la joven de 37 años que se ha dicho muy enamorada e incluso ya ha convivido en viajes familiares con la llamada dinastía Fernández.

En tanto, hace dos días la periodista Ana María Alvarado dio a conocer que el candidato a diputado podría haber abandonado el país por un su supuesto conflicto con la secretaría de Marina:

“Fíjate que otra amistad me dijo que también tenía problemas en la Marina porque tiene alguna propiedad en Vallarta y que también debe ahí los pagos de la Marina. Entonces no sé por dónde va el asunto, porque como que lo veo muy complicado. Hay como versiones muy opuestas”, especuló la periodista.

Las especulaciones sobre el paradero del cantante comenzaron una vez que el pasado 6 de mayo, durante la transmisión del programa Chisme No Like, los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain informaron que el empresario y cantante se encuentra presuntamente internado en una clínica de rehabilitación, condición que lo mantendría alejado de redes sociales y que explicaría su ausencia en las plataformas digitales.

Este 7 de mayo la novia de Vicente desmintió las especulaciones en un video donde confirmó que su pareja está bien y que continúan unidos: “La única pregunta que yo puedo contestar es que si yo sigo con Vicente. Sí, sí sigo con Vicente, estamos muy bien. Todo está muy bien, Vicente está en perfectas condiciones”.

Horas antes, la empresaria negó que estuviera internado en un centro de rehabilitación: “La gente siempre dice muchas cosas, no crean todo”.

La versión de que el cantante dejó el país fue confirmada por su novia al periodista Eliud Arce, quien es el corresponsal de Grupo Imagen en Guadalajara, según informó en el espacio televisivo.

“Mariana González, muy amablemente me comentó que se trata de una situación familiar y que no está en México, que se encuentra fuera del país. No sabemos en dónde, si en Houston, si en Estados Unidos. En dónde, no sabemos”, relató el periodista.