En El Alto, personas que no usen barbijo harán 24 horas de trabajo comunitario

Fuente: Página Siete Digital

Persona que sea sorprendida sin barbijo en la ciudad de El Alto será retenida y deberá cumplir 24 horas de trabajo comunitario, advirtió este sábado la alcaldesa de esa urbe, Eva Copa.

“La ley está en vigencia a partir de hoy, por eso estamos en las calles haciendo cumplir esto, estamos con el tema de las sanciones. Transeúnte que no quiera usar su barbijo que les estamos donando, va a ser retenido 24 horas para poder hacer trabajo comunitario”, afirmó Copa.

A partir de esta jornada entra en vigencia la ley municipal para el uso obligatorio de tapabocas en la urbe alteña, para prevenir contagios de coronavirus.

Copa visitó el Distrito 8 para obsequiar barbijos a las personas que no portaban el implemento.

En el caso de los choferes, se determinó que cuenten con puntos para la desinfección de sus motorizados en la entrada y salida de sus paradas; caso contrario, serán pasibles a suspensiones en sus funcionamientos.

“Con los choferes hemos determinado que tengan puntos de desinfección en la entrada y salida de sus paradas, las líneas que no cumplan con esto, van a ser suspendidas por un día. Lo mismo pasa con la familia gremial, puesto que no tenga alcohol en gel, no porte barbijo o no cumpla con las medidas de bioseguridad, también va a ser suspendido”, apuntó la Alcaldesa.

La autoridad edil manifestó su preocupación por la saturación de salas de terapia intensiva e intermedia, en centros médicos que reciben a enfermos por coronavirus.