En el Día del Periodista boliviano, el MAS planteó regular programas en TV

Este 10 de mayo, Día del Periodista, los agasajos por esta fecha a los trabajadores de la prensa tuvieron un sabor amargo ante el anuncio de la intención de regular el contenido de los medios televisivos, los cuestionamientos del senador Adolfo Flores a los medios privados y la clausura de la Federación de Trabajadores de Prensa de La Paz por Impuestos Nacionales por una “infracción tributaria”.

No es la primera vez que el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) intenta incorporar alguna legislación para regular a los medios de comunicación, porque desde el jefe de su partido, Evo Morales, considera a este sector como “enemigos”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani (MAS), en conferencia de prensa informó que se baraja la necesidad de la construcción de un proyecto para regular el contenido o la emisión de programas de los medios televisivos, pero sin indicar que tipo.

“Hay mucha preocupación y hay mucho pedido de la sociedad e instituciones de que pueda haber regulación en la emisión de algunos programas. Seguramente eso podremos trabajar juntamente con ustedes, como periodistas que están en el trabajo”, mencionó en contacto con los medios.

Agregó que, por el momento, se trata de una idea y que no se cuenta con un anteproyecto de ley, pero que “la preocupación es que existen algunos programas que van en contra de algunos valores que tenemos instituidos en nuestro país. Se va a trabajar esto y lo tenemos que hacer junto a ustedes”, reiteró.

Sin embargo, los medios de comunicación se han constituido y se constituyen en una piedra en el zapato del MAS, que desde el inicio del periodo gubernamental fue objeto de una serie de ataques.

Morales, desde su exilio en Argentina, señalaba que “los medios son cómplices del golpe de Estado (…). Hay que hacer algo en los medios de comunicación, no sólo necesitamos medios estatales sino medios de comunicación del pueblo, de la fuerza social, bien convencidos”.

“Yo no creo en los medios llamados independientes, cuando dicen que están al centro, son neutrales. En tiempos de injusticia, en tiempos difíciles, ese medio que dice que es neutral siempre está al lado del opresor”, agregó Morales.

Censura

En sesión ordinaria, en el debate sobre el homenaje a una radioemisora, el senador oficialista Luis Adolfo Flores rechazó que la Cámara Alta haga un homenaje a los “medios de comunicación privados”, a los que acusó de haberse “desviado del trabajo social” que deberían cumplir porque, a su juicio, “no mostraban lo que sucedía al pueblo boliviano” durante la crisis de 2019.

“Recuerdo recientemente lo que sucedió en 2019: mientras ametrallaban a centenas de alteños, ni un solo canal difundía eso, ni uno solo”, manifestó Flores.

Agregó que “esos medios de comunicación que tienen sus intereses particulares, de grupo, no mostraban lo que sucedía en el pueblo boliviano, y ese derecho ha sido vulnerado, el derecho a la información que todo boliviano tenía y eso no lo dan los medios de comunicación privados, presidenta no lo dan, sabemos que son digitados”, expresó.

Clausura

La Federación de los Trabajadores de la Prensa de La Paz (Ftplp) comunicó la suspensión de todos los actos por motivo del Día del Periodista, debido a que recibieron la información de que “Impuestos Internos procederá a la ‘clausura’ de nuestras dependencias motivados por una denuncia”, manifiesta el comunicado.

Ante esta posible acción, los directivos demandan el apoyo de otras organizaciones sociales y las bases.

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), mediante un comunicado, informó que no procedió a la clausura de las instalaciones del contribuyente Ftplp.

Iglesia pide velar por la verdad

La Iglesia católica, mediante un mensaje, reconoció y agradeció “la gran labor que los hombres y mujeres de prensa realizan día a día en favor de la construcción de una sociedad que esté mejor informada, pues así están contribuyendo a construir una sociedad más democrática y más justa”.

“El Espíritu Santo nos anima y empuja a hablar desde la libertad de expresión, sin miedo a la censura, sin miedo a aquellos que quieran instrumentalizar la información, sin miedo a aquellos que quieran cercenar su voz”, señala.

Oposición rechaza intento de regular

El anuncio de regular el contenido o ciertos programas de televisión causó preocupación en legisladores de la oposición, temen que este hecho se puede constituir en una puerta para reglamentar todo tipo de contenidos.

“La intención del Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene como objetivo menoscabar la libertad de expresión en el país, según sus propios criterios de lo que es aceptable o no, es peligrosísimo, muy preocupante el intentar restringir a través del poder político de turno”, manifestó la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena.

Recordó que no es la primera vez que el MAS intenta tomar el control de los medios, incluso el recurrir a la asfixia económica con el no avisaje o pautas publicitarias en medios que consideran contrarios a su política.

“La intención de regular los contenidos de programas según los valores de un grupo, sea cual fuere, implica el control de contenidos de medios y así se abre la puerta para cancelar la expresión de visiones diferentes a la que sostiene el poder. Esto constituye una amenaza muy clara sobre a la diversidad de pensamientos, creencias y valores que hay en Bolivia”, advirtió.

En el anterior gobierno del MAS, de manera paralela a la asfixia económica sobre diferentes medios contrarios a la línea gobernante, promovió la creación de su red de comunicación comunitaria.

Actualmente cuenta con alrededor de 70 radios comunitarias, un periódico, un canal de televisión y una agencia de noticias estatales.

Ahora, el Gobierno pautea en medios que responden a su línea además de programas que son realizados por afines al partido azul.