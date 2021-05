En La Paz, Oncológico se cierra por Covid-19, hay 70 pacientes sin quimioterapia

Verónica Zapana S . / La Paz

La Asociación de Pacientes con Cáncer está en emergencia y pide al Ministerio de Salud un plan de contingencia porque desde hace una semana se cerraron las unidades de oncología clínica y oncología quirúrgica del Hospital de Clínicas de La Paz. Ante esta situación, 70 pacientes se quedaron sin el tratamiento de quimioterapia, además 30 pacientes esperan sin fecha cirugías para que extirpen sus tumores.

“Hemos pedido a las autoridades nacionales un plan de contingencia porque desde la semana pasada están cerradas las unidades de oncología clínica y oncología quirúrgica. Ambas áreas dejaron de atender porque se detectaron más de 14 casos positivos de Covid-19 entre pacientes y personal de salud”, dijo a Página Siete la presidenta de la asociación, Rosario Calle.

La dirigente explicó que un paciente positivo fue internado en la sala uno. Indicó que la persona con la Covid-19 puede contagiar al resto de internos que son muy vulnerables ante la enfermedad. “Necesitamos otro espacio para que sigan atendiendo a los pacientes oncológicos porque su tratamiento no puede esperar”, aseguró.

Según Calle, a causa del cierre de oncología clínica, “70 pacientes no pueden hacer quimioterapia. Ese tratamiento es fundamental para evitar que no crezca el tumor”, sostuvo. Aseguró que todos esos pacientes retrasaron sus sesiones y ya no pueden esperar. “Por eso necesitamos el plan de contingencia urgente”, insistió.

Este plan debe consistir en instalar otro espacio para que todos los pacientes que están recibiendo tratamiento no se vean obligados a paralizar sus sesiones y acudan a otro centro para recibir atención.

El jefe del área de oncología clínica del Hospital de Clínicas, Miguel Ángel Quiroga, explicó que efectivamente la unidad se cerró porque el personal de enfermería se contagió con la Covid-19.

Según Quiroga, además de los pacientes que no pueden hacer quimioterapia, hay otros enfermos que esperan días y días por una cirugía, pero no tienen otra opción porque el quirófano está cerrado. “El 70% de pacientes se puede curar con una cirugía, pero hay unos 30 que no se pueden operar porque el quirófano se cerró”, lamentó el médico. Agregó que cada día se operan mínimamente a dos pacientes porque la cirugía suele durar entre dos a 10 horas o más. “Sacamos tumores que pesan hasta 15 kilos”, dijo.

Para ingresar a operación, según el cirujano oncólogo, el profesional depende del anestesiólogo y sus dos ayudantes. “La mayoría se contagió con la Covid-19 y por eso no hay posibilidades de hacer una cirugía”.

Quiroga aseguró que si llega a operar a un paciente por emergencia, tampoco hay personal para atender al paciente posoperatorio. “No hay quién los atienda”, dijo. Indicó que los oncólogos que fueron contratados por la pandemia ya no asisten al hospital porque no recibieron ni uno de los tres salarios.

“Antes les decía, ya te van a pagar, ven nomás e iban al hospital, pero ahora ya no sé qué más decirles. Trabajaron tres meses sin sueldo. Son médicos cirujanos oncólogos, son subespecialistas y no deberíamos tratarlos así”, dijo.

El profesional aseguró que “ahora no se sabe para cuándo se volverán a programar las cirugías de los pacientes. El cáncer no espera, sigue avanzando”.

Ante esa situación, Calle sugirió que se habilite el área de oncología del Hospital Alto Sur, que debía abrirse desde el 2019, pero hasta la fecha no hay avances. Otra opción es el Centro de Medicina Nuclear, que se encuentra también en la urbe alteña. “Ambos espacios tienen equipos y camas para que los pacientes puedan recibir tratamientos de forma adecuada”.

Quiroga dijo que se puede dirigir a cualquier centro para operar y salvar la vida de sus pacientes, siempre y cuando exista todo el instrumento a la mano. Contó que visitó el Hospital El Alto Sur e indicó que el espacio es “espectacular”. “Parece de otro país”, indicó y aseguró que cuenta con un gran equipamiento, pero le indicaron que no tienen cirujanos y equipo de anestesiología. “Es como tener una nave espacial sin astronauta”, dijo el profesional.

Calle indicó que este plan de contingencia también contempla más personal para quirófano y cuidados paliativos. “Necesitamos que el equipo vaya a visitar al paciente con todas las medidas de seguridad. Así un enfermo podrá tener una muerte digna”, explicó.

La situación de los pacientes con cáncer