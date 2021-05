En Puerto Suárez no están acudiendo a recibir la segunda dosis contra el Covid-19, hay preocupación

Fuente: eldia.com.bo

La Supervisora de Enfermería del Hospital San Juan de Dios en el municipio de Puerto Suárez, Ivon Vásquez, informó con preocupación que las personas no están acudiendo a recibir la segunda vacuna contra el Covid-19.

La profesional informó que nuevamente se aperturó la aplicación de las primeras dosis que tendrá una duración hasta el 14 de mayo y pidió a la población apersonarse al hospital ante temor que las vacunas que no están siendo aplicadas sean requeridas en Santa Cruz debido a la escasez de dosis.

Vásquez detalló que la aplicación de dosis no ha llegado ni al 80 por ciento de una población a vacunar de 15 mil personas. Solo 7 mil personas han recibido la primera dosis y 5 mil la segunda. «Esperemos que la gente acuda, hay falta de responsabilidad de las personas, no vaya ser que ante la inexistencia de vacunas en Santa Cruz, no estén pidiendo estas dosis restantes», advirtió la licenciada.

El director del hospital San Juan de Dios en Puerto Suárez Esthelwoldo Justiniano, confirmó que a partir de este jueves se reactiva la aplicación para las primeras dosis por instructiva del Sedes Santa Cruz.

Las personas mayores de 18 años en adelante pueden vacunarse presentando un documento que certifique que viven en ese municipio e informó que se atenderá de lunes a viernes de 8.00 a 11.00 y de 14.00 a 16.30.

«No se puede obligar a vacunarse, la aplicación de estas dosis es voluntaria y corroboro la versión de su colega que los vacunas con la 1ra dosis alcanza a las 8 mil personas. El jefe médico explicó que los casos de contagios por Covid han disminuido en la región a dos casos que están siendo tratados desde sus domicilios.