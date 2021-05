En Yapacaní, las salas de aislamiento están saturadas y los pacientes buscan atención en la capital

En la última semana, Yapacaní ha registrado un aumento de los casos de Covid- 19, lo que ha ocasionado que se sature la sala de aislamiento del hospital de segundo nivel.

Actualmente, esa sala cuenta con una capacidad para la internación de seis pacientes, por lo que, ante la falta de camas, los enfermos acuden a centros privados o se desplazan hacia Santa Cruz de la Sierra en busca de atención médica.

Los médicos de emergencia informaron a EL DEBER que empezaron a rechazar pacientes, ya que no existe espacio para nuevas internaciones. “En mi turno han llegado varios pacientes, pero no había dónde internarlos; algunos se fueron a clínicas privadas, es urgente que habiliten otra sala de aislamiento”. expresó con preocupación uno de los galenos, que pidió no ser identificado.

La sala de aislamiento del hospital de segundo nivel amplió su capacidad para recibir hasta 30 pacientes con síntomas de Covid-19, durante el pico más alto de contagios. Esta medida obligó a cerrar la consulta externa, donde se atendía en las especialidades de traumatología, medicina interna, ginecología, cirugía, entre otras.

En ese momento, las autoridades también habilitaron el estadio Integración Bolivia como una segunda sala de aislamiento; sin embargo, estos ambientes fueron cerrados con la disminución de casos en el mes de agosto del año pasado.

“Los pacientes nuevamente empezaron a llegar para ser atendidos. Tenemos 2 pacientes que recientemente tuvieron a sus bebés, y de seis pacientes, cuatro dieron positivo a coronavirus”, detalló la directora del hospital de segundo nivel, Ambar Ayala.

El incremento de casos obliga a los responsables del centro a derivar pacientes a Montero o a la capital cruceña. “Tenemos que evaluar la reestructuración del hospital porque ampliar la sala de aislamiento implicaría cerrar otros servicios», dijo Ayala.

La asistencia de pacientes con síntomas de Covid-19 en clínicas privadas también ha aumentado, según informó el responsable de la clínica Jesús Es mi Pastor, Pablo Orihuela.

“En estos últimos 10 días han llegado hasta 15 pacientes con sospecha de Covid-19 y si esto continua nuevamente, habilitaremos nuestra sala Covid–19″, explicó Orihuela y añadió que todos los pacientes que llegaron son de la tercera edad, de los cuales 7 fallecieron debido a la gravedad de su estado de salud.

Yapacaní registra 126 casos positivos de coronavirus. La cantidad de pacientes que acuden al centro Covid-19 (donde se atienden a pacientes con enfermedades respiratorias y se hacen las pruebas rápidas y de PCR) también ha aumentado hasta 15 pacientes por día.

Llegan 2.000 vacunas Sinopharm

La campaña de vacunación masiva se reinicia con la llegada de un lote de 2.000 dosis de la vacuna Sinopharm. De acuerdo al plan establecido, se priorizará la inmunización a personas mayores de 60 años y con enfermedades de base. También se prevé vacunar a mayores de 50 años, como dispuso el Ministerio de Salud.

Desde muy temprano, los pacientes acuden al hospital de primer nivel para recibir la primera dosis de la vacuna anticovid. En esta primera jornada se aplicaron 98 dosis a personas de la tercera edad y una dosis a un paciente con enfermedad de base.

Se prevé culminar esta primera etapa en una semana aproximadamente y para la aplicación de la segunda dosis se espera la llegada de un segundo lote de vacunas.