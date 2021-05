Evo anuncia congreso del MAS por cambios al estatuto y aplicar más disciplina interna

El jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales ratificó este domingo la realización de un congreso partidario el próximo 3 de junio destinado a mejorar el estatuto interno para que haya más disciplina en ese movimiento político.

Morales informó que junto con dirigentes departamentales del MAS y del Pacto de Unidad trabajan en la propuesta que llevarán al congreso del MAS-IPSP, cuya sede aún no fue precisada por el dirigente político.

La idea de reformar sus estatutos surgió luego de varios cuestionamientos de dirigentes hacia Evo Morales por la política del “dedazo” en la designación de candidatos en las elecciones subnacionales que llevaron al fracaso electoral al partido azul en algunas ciudades importantes.

Las voces de descontento no solo salieron de la ciudad de El Alto sino de otros departamentos, como Santa Cruz, donde el diputado del MAS Rolando Cuellar solicitó que Evo Morales sea removido de la dirección nacional porque, según estatutos, ese cargo le correspondería al presidente Luis Arce.

También exigieron renovación en los cuadros dirigenciales para que “sangre nueva” asuma cargos partidos y en el gobierno de Luis Arce.

Sin embargo, Morales dijo este domingo que debe quedar claro que la derecha quiere dividirlos con el discurso de la renovación, “pero debemos estar unidos dando prioridad a la nueva generación de patriotas no vendepatrias; revolucionarios no reformistas, antiimperialistas y no solo humanistas”, escribió en su cuenta de twitter.

Morales sostiene que la derecha afirma que el grupo de Evo es radical. En cambio, él asegura que manteniendo una antiimperialista y antineoliberal, ha enfrentado y ganado todas las elecciones a los “serviles del imperio”.

