Exhombre fuerte del MAS brega para conseguir trabajo: ‘tras tantos años de dirigencia, no puedo creer lo que me está pasando’

Otrora hombre fuerte del MAS, el Pacto de Unidad y exejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Jacinto Herrera, atraviesa una situación difícil personal, debido a que meses después de dejar el cargo no ha podido conseguir trabajo y se encuentra con trabas en los bancos que le impiden acceder a un financiamiento para la actividad agrícola.

Herrera fue parte de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que se reunía mensualmente con Evo Morales en Casa Grande del Pueblo, cuando éste era presidente del Estado. Sin embargo, ahora el exdirigente camina en las calles en busca de una fuente laboral que le permita sustentar a su familia.

“Aquí andando a pie como cualquier ciudadano, viendo dónde uno puede pillar trabajo para sobrevivir y para darle de comer a la familia”, manifestó en un video publicado por su hija en redes sociales.

En contacto con ERBOL, Herrera confirmó que se encuentra sin trabajo y está buscando la manera de apoyando en los estudios de sus hijos.

Dijo que tiene muchas ganas de volver a sembrar en el agro, pero requiere una inversión fuerte y está dando “vueltas” en los bancos mientras pasa la época de siembra quedándose sin nada.

“Después de tantos años de dedicación en la dirigencia y no puedo creer lo que me está pasando en este momento y me duele, me duele mucho cómo están las situaciones y cómo me está pasando a mí”, manifestó.

Fue ejecutivo de la CSUTCB en los últimos años de Gobierno de Evo Morales y siguió en el cargo tras la renuncia del mismo. También estuvo al frente de la Confederación durante los movimientos contra el gobierno transitorio, hasta que asumió otra directiva a finales de 2020.

Jacinto Herrera dijo que ahora sólo Dios sabe lo que está viviendo y reiteró su dolor porque, después de tantos años de dirigencia, no puede hacer nada para sus hijos.

“Ojalá Dios quiera que pueda salir pronto de esta situación y pueda hacer algo mejor para mis hijos, después de tantos años que dediqué a la dirigencia y ahora no puedo hacer nada para mis hijos, para mi familia”, lamentó el exdirigente.

En Facebook, su hija señaló que no puede creer lo que está viviendo su padre en busca de trabajo, cuando casi toda su vida luchó y defendió a su organización y al gobierno del MAS.

“Ahora me duele hasta el alma ver así a mi papá”, lamentó.