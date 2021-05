Extraditan a Lima Lobo, apoyan a comandante Aguilera e indagarán a exministro Murillo

La entrega a las autoridades de Brasil del narco que dijo que pagó para evitar su captura, fue encabezada por el comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera.

Carlos Quisbert / La Paz

Jesús Einar Lima Lobo Dorado, calificado por el Gobierno como jefe de un clan familiar de tercera generación dedicado al narcotráfico, fue extraditado ayer a Brasil. La entrega se dio tres años después de que el país vecino hiciera el pedido por medio de la Cancillería en agosto de 2018.

El operativo fue encabezado por el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, quien entregó al narco a las autoridades de Brasil, a las 17:20 en la frontera entre Bolivia y Brasil en Santa Cruz. A la misma hora, en La Paz el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, defendía a Aguilera al calificar de “totalmente falsa” la denuncia de que el narco había pagado 35.000 dólares al jefe policial, en 2019, para evitar su captura en Santa Cruz.

Asimismo, Del Castillo aseguró que la extradición de Lima Lobo, durante el gobierno de Jeanine Añez, fue obstaculizada por el “alto mando policial” que estaba encabezado por el general Rodolfo Montero, en complicidad con el entonces inistro de Gobierno Arturo Murillo, contra quienes dijo que se presentarán denuncias penales.

“Tenemos entendido, de manera extraoficial, de que hay testimonios de que el señor Arturo Murillo había impedido la extradición de este sujeto, al país vecino, Brasil, en la gestión 2020”, sostuvo Del Castillo. La autoridad hizo alusión a las publicaciones de Página Siete, en las que se citan las declaraciones de Jorge Campos, exdirector de Interpol Bolivia.

El ministro dio por verídica la versión del exjefe de Interpol, sobre la supuesta obstaculización de Montero y Murillo a la extradición de Lima Lobo, cuyo traslado a Brasil fue autorizado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 6 de diciembre de 2019, pero frenada por una acción de libertad el 12 de diciembre de ese mismo año.

“El mencionado general Montero también me dijo, en dos oportunidades, que no había la orden expresa del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, para dar cumplimiento al mandamiento de extradición, sin fundamento legal”, declaró Campos, el 16 de octubre de 2020, en la Fiscalía de Santa Cruz, donde se investigan las razones por las que se incumplió la orden de enviar a Lima Lobo a Brasil.

Sin embargo y de forma contradictoria, Del Castillo dijo que sería falsa la otra parte de la versión y los informes que dio Campos, en relación con el supuesto pago de 35.000 dólares a Aguilera, por parte de Lima Lobo. “Esto es totalmente falso. El mismo señor Lima Lobo, que está siendo escoltado por el coronel Aguilera a Brasil, lo ha desmentido; ha presentado una carta ante un medio escrito (Página Siete)”, fue la respuesta del ministro.

Según los documentos a los que accedió este medio, Campos informó al general Yuri Calderón -predecesor de Montero- y al general Donato Coronel, que el 26 de septiembre de 2019, cuando Lima Lobo fue aprehendido en Santa Cruz, que el procesado, sus hijas, un tío y el abogado Ramiro Medrano, aseguraron que habían pagado 35.000 dólares a Aguilera, quien en esa fecha fungía como director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), para evitar su captura, por lo que exigían que los efectivos de Interpol lo dejaran en libertad.

La Fiscalía de Santa Cruz confirmó a Página Siete que Campos presentó copias simples de los informes que envió al Comando General, sobre todos estos hechos; no obstante, se aclaró que se investigaba por qué no se había cumplido con la orden de extradición de Lima Lobo y no así un supuesto pago de dinero.

Aguilera calificó de calumnia la versión de Campos y pidió que pruebe de manera objetiva su denuncia. Al igual que Del Castillo señaló que estas declaraciones tienen el fin de impedir que sea ratificado en el cargo y sea ascendido al grado de general.

“Es un informe que no cursa en la Policía, en ninguno de los archivos y que, por lo tanto, el contenido es fraguado (…) Me encuentro llano a cualquier investigación y a cualquier otra acción. Jamás recibí ni un boliviano del señor Lima Lobo ni de ninguna otra persona vinculada a esa actividad”, declaró.

El secretario del Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico y senador Leonardo Loza, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dijo que pedirá un informe. “Tiene que esclarecerse esta denuncia. Los ascensos se van a realizar de manera transparente”, advirtió.