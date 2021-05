Fiscalía envía cuestionario a la Iglesia por el caso de supuesto «golpe»

Fuente: lostiempos.com

El Ministerio Público envió un cuestionario a la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), solicitando información sobre el papel que jugó en el conflicto post electoral de 2019 y el supuesto “golpe”.

El presidente de la CEB, Ricardo Centellas, aseveró que la Fiscalía pidió información sobre las reuniones de pacificación en las que participó la Iglesia y si existen actas de dichas reuniones.

“Recibimos un requerimiento fiscal, significa responder unas cuantas preguntas con relación a la labor de pacificación que hizo la Iglesia desde octubre de 2019, más o menos hasta enero o febrero de 2020. Entonces contestamos las preguntas, pero ninguna cosa para destacar, nada en particular”, dijo Centellas a radio Fides.

Para el Gobierno, en 2019 hubo un supuesto “golpe de Estado” que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia. Sin embargo, el exmandatario dejó el cargo en medio de denuncias de fraude electoral.

La Fiscalía inició una investigación a pedido del MAS y detuvo a la expresidenta transitoria, Jeanine Áñez.

Sobre el cuestionario que envió la Fiscalía, Centellas dijo que “son preguntas generales, sobre todo si había referencias escritas, actas y no hay, porque un proceso de diálogo es un encuentro fraternal; no es una instancia para determinar, además no tiene ninguna atribución, fue sólo un espacio de encuentro”.

Centellas remarcó que la Iglesia remarcó que actuó en defensa de la vida y en consenso con actores de oficialismo y oposición.