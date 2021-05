Gobierno confirma el arribo de vacunas rusas y chinas para los próximos días

Fuente: Radio Fides

El vocero presidencial, Jorge Richter, informó que en próximos días se espera la llegada al país de 200.000 vacunas contra el Covid-19 de la marca rusa Sputnik V y para mediados de mayo arribará al país un importante lote de un millón de dosis de Sinopharm.

En contacto con radio Fides, la autoridad aseveró que, pese al conflicto global por las vacunas contra el virus, Bolivia tendrá la provisión de los inmunizantes garantizando así la continuidad de las campañas de inoculación.

“En el país tenemos vacunas, no existe una situación de no provisión y están arribando en los siguientes días (más vacunas) para seguir avanzando en el plan de vacunación, lo importante es que no haya pausas”, afirmó.

Asimismo, confirmó que el país ingresó a la tercera ola del Covid-19 y emplazó a la población boliviana a no descuidar las medidas de bioseguridad.