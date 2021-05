¿Gobierno masista en Perú?

El profesor Pedro Castillo, vencedor en las elecciones peruanas y que ahora deberá enfrentar en una segunda vuelta a la señora Keiko Fujimori, nos tiene asustados a todos. A todos quienes queremos al Perú y que, además, somos sus vecinos. Nos asusta porque se ha declarado amigo y admirador de Evo Morales, lo que es una locura total, y está decidido a seguir sus pasos si es que llega a asumir el gobierno. Menos mal que cada día que pasa es más improbable que eso suceda.

Creemos que el profesor Castillo peca de ingenuo o desinformado, porque Evo Morales fue muy mal presidente, aunque fuera atractivo para algunos zurdos frustrados que vieron en él la única forma de llegar al poder a través del voto. Una vez en el mando estos sujetos que rodeaban a Morales, lo convencieron de redactar una nueva Constitución afín con sus intereses, que ha sido la carta más horrenda y despelote de caníbales que pudo haberse escrito, y que, siendo redactada por españoles (claro que del PSOE), está en un lenguaje que, seguramente, al propio profesor Castillo le ha extrañado. “Castellano de Churubamba”, decimos en Bolivia al español mal hablado y peor escrito.

Cuenta el candidato peruano que ha sido invitado por el expresidente Morales a Bolivia para ofrecer algunas charlas. Puedo apostarle al candidato que en ninguna de sus exposiciones le vio el pelo a Evo Morales, porque él se precia de no leer nada y quien nada lee, nada entiende. ¿Cuál es el motivo de tanta admiración entonces? ¿Cómo es que lo llaman “el Evo Morales peruano”? Claro, Morales le ha hablado de la nacionalización de los hidrocarburos, de las elecciones judiciales, de la revolución educativa, en suma, de ese engendro que es la “revolución democrática y cultural”.

Todo falso, profesor Castillo. Ni democrática ni cultural la revolución. Se quiso perpetuar en el trono hasta que lo echó el pueblo al descubrirle un fraude monumental en octubre del 2019, a lo que él, de manera desvergonzada y falaz, define como un golpe de estado y ha hecho que apresen, de forma vil e imperdonable, a la valiente expresidente Jeanine Añez; no nacionalizó los hidrocarburos, sino que firmó nuevos contratos con empresas extranjeras que ya operaban en Bolivia; no defiende la naturaleza, sino que la quema o ensucia con cocales para producir droga; sus elecciones judiciales acabaron con la justicia, porque los candidatos son previamente designados entre los allegados al partido y luego puestos en consideración del pueblo que queda sin opción de elegir; y la revolución educativa que aprobó ha sido solo un enunciado, donde sobresale la tergiversación canalla de la historia al sabor del etnocentrismo y la peregrina idea de que los niños aprendan primero a hablar aimara o quechua o cualquier otro idioma originario y solo después el español, lengua universal que practican 500 millones de personas. Esto provocaría, si se cumpliera, una peligrosa deserción escolar, porque los padres indígenas lo que anhelan es que sus hijos no hablen en la escuela lo que hablan en sus casas, sino que aprendan el idioma que les servirá para sobrevivir en el futuro.

No se haga sacar más fotos con Evo Morales, profesor Castillo. En Bolivia dicen que es “k´encha”, que trae mala suerte. Va a ver que a usted le va a ganar las elecciones la señora Fujimori, por nada más. Esa foto que he visto le ha costado la presidencia, se lo puedo asegurar. Es que ya no es el pobrecito de hace tres lustros, que ablandó el corazón del mundo entero con su chompita a rayas en el invierno europeo. Ahora es amigote de todos los déspotas, empezando por Maduro. No hay dictador que no sea amigo de Evo Morales. Usted debe conocer a Maduro, seguramente. Apuesto que Morales le ha dicho que es un capo y que hay que seguirle los pasos; que hay que someter a los militares y a la Iglesia. ¡Ni se le ocurra, si la suerte lo lleva al poder! Maduro quiere que todos se vuelvan pobres en Venezuela para que se acaben las diferencias económicas y sociales. ¿Se da cuenta de esa simpleza cavernaria? Pues algunos presidentes le creen y lo repiten.

¿Ya lo han enchufado en el Grupo de Puebla? Ahí se juntan ahora todos los nostálgicos zurdos para conspirar contra la democracia. Morales le va a rogar que se integre si usted es presidente; que además Perú se sume al ALBA, la burla más graciosa que inventó Chavez, para dominar en la OEA y fregar a los gringos; y que trate de resucitar UNASUR. No se vaya del TLC con USA ni con Europa, ni de la Comunidad Andina, ni del Acuerdo del Pacífico. Cuidado que Perú acabe, como mi país, de socio comercial con todas las islitas del Caribe.

Lo veremos dentro de pocos días, pero creo que la ventaja que llevaba se está esfumando y que la mera sospecha de sus simpatías hacia Sendero Luminoso, ya le han cortado las alas en su camino hacia el Palacio de Pizarro.