Gobierno minimiza paro médico y los convoca a hablar del reglamento de la Ley

El Gobierno relegó las demandas de los médicos, minimizó el paro de labores que cumplen hoy y los llamó a dialogar sobre el reglamento de la Ley de Emergencia Sanitaria; les recordó que la norma está vigente y sin cambios.

“La ley de Emergencia Sanitaria, primero está vigente y no se abrogará, está promulgada y debe acatarse y no podemos entrar a esa lógica, vemos que no se han demostrado argumentos sólidos para dejar sin efecto la norma”, señala la nota de prensa del Ministerio de Salud.

La autoridad recalcó que si la posición es abrogar la Ley de Emergencia Sanitaria no hay marcha atrás, no hay posibilidad de diálogo, y si la posición es discutir la reglamentación de una ley promulgada, se instalará el diálogo».

El sector médico de todo el país cumple un paro de labores de 24 horas en los tres niveles de salud. La medida es por 24 horas y luego se reunirán los profesionales para ver otras medidas de presión respecto de su pliego.

Los médicos piden la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria, el suministro de ítems en Salud, dotación de seguridad para atención de los pacientes Covid y pago de salarios retrasados. El ministro, Jeyson Auza, no se refirió a esas demandas y solo convocó a dialogar sobre el reglamento de la norma.

Auza recordó a los médicos que están sujetos a una ley laboral y que ellos como Estado están en la obligación de hacer cumplir los horarios de trabajo. El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, había manifestado que ellos agotaron todas las instancias de diálogo y el último paso fue hacer conocer el cumplimiento del procedimiento para declarar el paro y por tanto, no se debería descontar el salario.

“Queremos ser claros, nosotros, vamos a proceder con la aplicación de la normativa, si es un paro que está afectando a la población, nosotros tenemos la obligación de tomar las medidas necesarias para evitar que se dé el pago de haber y sueldo por el día no trabajado”, alertó la autoridad.

Aseguró que existe un monitoreo de los establecimientos de salud donde se pudo constatar que existe normalidad en la atención de los pacientes, dijo que es un trabajo desprendido el que realizan algunos profesionales.