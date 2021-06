Guadagnino repite con Timothée Chalamet en una historia de amor con canibalismo; la secuela de ‘Call me by your name’ desaparece de sus planes

Otro de los cineastas europeos más interesantes de los últimos años tiene nuevo trabajo entre manos. Ayer hablamos de ‘Poor Things‘, el próximo proyecto de Yorgos Lanthimos, y hoy es el turno de ‘Bones and All‘, cuyo rodaje ya está en marcha bajo la dirección de Luca Guadagnino.

El italiano también tiene se ha decantado por la adaptación de una novela, en este caso una obra de Camille DeAngelis. La historia se centra en la relación entre Maren, una joven que intenta aprender a sobrevivir en los márgenes de la sociedad, y Lee, un chico intenso y errante, durante la odisea que viven juntos mientras realizan un viaje que les lleva a conocer la América de Ronald Reagan.

Un viaje que, al parecer, incluye canibalismo. A pesar de los esfuerzos de los amantes, todos los caminos llevan a sus aterradores pasados y a una decisión final que decidirá el futuro de su romance. El guion lo firma David Kajganich (‘Cegados por el Sol‘, ‘Suspiria‘). Cabe destacar que Timothée Chalamet y Michael Stuhlbarg volverán a ponerse a las órdenes de Guadagnino tras el éxito de ‘Call me by your name‘. Quien no estará es Armie Hammer, la otra estrella de ese film; curiosamente, Hammer fue acusado de practicar «canibalismo»…

Además de Chalamet y Stuhlbarg, el reparto incluye a Mark Rylance, Chloë Sevigny, Francesca Scorsese, Taylor Russell, David Gordon Green y Jessica Harper. Chalamet interpreta a Lee y Russell a Maren. Cabe destacar que ‘Bones and All’ es el primer rodaje de Guadagnino en Estados Unidos y el director suena muy entusiasmado:

«He sido influido por la cultura americana, el cine americano y, ahora, el paisaje americano, así que estoy muy contento y orgulloso de haber venido por fin a esta costa.»

¿Habrá ‘Call me by your name 2’?

Con la nueva colaboración entre Luca Guadagnino y Timothée Chalamet, y la caída en desgracia de Armie Hammer, resulta inevitable preguntar al director por la esperada secuela de ‘Call me by your name’. Recordemos que el italiano llegó a decir que quiere hacer una pentalogía en torno a ese relato y tanto Chalamet como Hammer estaban a bordo.

Lamentablemente para los fans que querían ver ‘Call me by your name 2’, parece que Guadagnino se ha distanciado del proyecto y ahora mismo no entra en sus planes. Así lo ha explicado: