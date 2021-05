Habrá marcha el 25 de mayo y Congreso suspende sesión en Sucre

El Comité de Defensa del Agua decidió ayer salir a las calles el 25 de Mayo en rechazo a la actitud de la Cámara de Diputados y el Gobierno de, según la organización, negarse a dar luz verde a la promulgación de la ley que condona la deuda de Elapas. Ante ello, y para evitar más contagios de covid-19 en la Asamblea Legislativa Plurinacional, según el presidente de la Brigada, Gustavo Cuéllar, la Cámara Baja y el Senado decidieron no sesionar en Sucre para conmemorar el 212 aniversario del Primer Grito de Libertad en América Latina.

El presidente de la Fedjuve, Aureliano Calizaya, dijo que la asamblea de instituciones de ayer decidió que “el martes vamos a hacer una multitudinaria marcha” para que “nos pueda escuchar el Gobierno”.

“Se ha determinado que el 25 de Mayo no hay nada qué festejar, porque no se está entregando nada, no se está regalando nada al departamento”, dijo, por su parte, el ejecutivo de la COD y presidente del Comité de Defensa del Agua, William Vargas.

Ante ello, entre otras cosas, Cuéllar dijo que tanto el Senado como la Cámara de Diputados decidieron no sesionar en Sucre.

El legislador dijo que el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, “ha indicado que no se va a llevar a cabo (esa sesión) por, también, precautelar la salud de nuestros diputados que tienen covid, y también hay un conflicto de los vuelos (en referencia al paro de los trabajadores de Aasana de ayer), y también, principalmente, por los pronunciamientos de las juntas vecinales, que están planificando sus movilizaciones, para evitar esto también”, explicó.

¿La Cámara de Senadores tampoco sesionará en Sucre? “Sí, ambas cámaras han suspendido (sus sesiones)”, afirmó.

El jefe de gabinete de la Gobernación, Gustavo Pereira, más temprano, también confirmó que el Legislativo no sesionará este año en Sucre, luego de presentar el programa oficial de festejos.

Calizaya criticó la decisión de los legisladores oficialistas.

“Las organizaciones (sociales) estamos ya totalmente cabreados con este gobierno, que no hace nada. Nos mira como (su) patio trasero, al pueblo chuquisaqueño. Eso no vamos a permitir (…) Las organizaciones estamos unificadas y vamos a hacer respetarnos. Quieran o no, les guste o no, tiene que promulgar esta ley. No estamos pidiendo plata, sino que nuestra propia plata tiene que reinvertirse en Sucre (…) Ellos, por vergüenza, no quieren venir, porque no han hecho nada por el pueblo chuquisaqueño”, protestó.