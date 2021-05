Heidi Klum revela un secreto de su pasado como ángel de Victoria’s Secret que ha estado guardando 17 años

Eso sí, no ha sido el mundo de la música sino el de la moda en el que Leni ha encontrado su pasión. De hecho, el año pasado debutó como modelo protagonizando su primera portada para la edición alemana de Vogue junto a su madre, que no dudó en hacer de madrina para asegurarse de que la saga continúe. Precisamente de eso hablaban ambas durante una entrevista publicada en Vanity Fair hace solo unos meses.

«Es su carrera y ella debe tomar sus propias decisiones, pero yo siempre seré su madre. Por eso tienes que disculparme si de vez en cuando me entrometo», le decía Heidi disculpándose por estar siempre encima de ella. «¡Me alegra que lo hagas! Tú ya has vivido todo esto y trabajas desde hace muchos años en esta profesión. Sería un poco raro que siendo mi madre no me ayudaras», respondía la joven. «Claro que quiero hacer las cosas a mi manera, de todas formas somos tan distintas que no podría ser de otra forma, pero agradezco mucho tus consejos.