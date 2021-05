Iván Arias ante la audiencia cautelar del lunes: «buscan hincarnos, pero yo no me voy a hincar»

Fuente: erbol.com.bo

El alcalde de La Paz Iván Arias ratificó este sábado que asistirá a su audiencia cautelar programada para el día lunes para responder al presunto delito de “nombramientos ilegales”, cuando ejercía las funciones de ministro de Obras Públicas en el gabinete de la expresidenta Jeanine Añez, acusada y detenida por terrorismo y sedición.

Arias aseguró que se trata de una falsa acusación, pero él entiende que el objetivo no es legal, sino perjudicar y perseguir al alcalde en plena pandemia, justo cuando está liderando la lucha contra la propagación del coronavirus en la ciudad de La Paz.

“Se nos viene las muertes y quieren tener un alcalde atado, arraigado, sin poder moverse. Esto realmente es un atentado a la salud. Yo voy a estar el día lunes, pero realmente todo es ponerle obstáculos a La Paz, a su alcalde. Voy a estar, no me voy a escapar y voy a dar la cara ante una acusación que lo único que busca es la persecución y la persecución”, declaró a RTP.

Indicó que la denuncia sustentada por la actual gestión del Ministerio de Obras Públicas, no busca hacer justicia sino “busca perjudicarnos, humillarnos e hincarnos y eso no van a encontrar en mí, yo no me voy a hincar”, afirmó.

Anunció que presentará todos sus descargos que desvirtúa la acusación de nombramientos ilegales, aunque considera que eso no sería suficiente porque a los denunciantes “no les interesa la ciudad, sino la política barata y la política de la persecución” para frenar la gestión del alcalde.

Consultado sobre el pedido de detención preventiva y una fianza de 30 mil bolivianos solicitados por el Ministerio Público, Arias anticipó que no se quedará con los brazos cruzados y reaccionará en la misma dimensión de la sanción.