Iván Arias: “Quiero que la ciudad de La Paz sea verde, que sea ecológica”

El flamante alcalde de La Paz, Iván Arias, manifestó que se ha propuesto convertir a La Paz en una ciudad que se destaque por sus parques. Habló de incentivos para reciclar aguas, todo para que la sede de Gobierno “pueda respirar verde”.

​“No me importan que me digan el alcalde de los parques, pero esta ciudad va a respirar verde y tendrá más parques para que nuestros hijos y nosotros disfrutemos de La Paz”, manifestó Arias, durante el acto de su investidura como burgomaestre.

La autoridad manifestó que desea ofrecer incentivos a las empresas que construyen edificios, para que reciclen sus aguas y también a aquellas infraestructuras que implementen la agricultura verde.

Arias también destacó que los vehículos eléctricos también pueden circular en la ciudad de La Paz. “Es a donde tenemos que avanzar”, manifestó.

La autoridad también tuvo palabras del Rafael ‘Tata’ Quispe. Señaló que fue él uno de los que más lo animó para postularse a la alcaldía paceña y recordó una anécdota.

“Con el ‘Tata’ Quispe hicimos el proyecto. Nadie quería que vayamos juntos, pero él me decía: “el indio a la Gobernación y el negro a la Alcaldía”.