Jhiery Fernández: «Designación de Blanco como juez es un antecedente malo para la justicia»

El médico Jhiery Fernández, acusado con pruebas falsas en el caso bebé Alexander, aseveró que el nombramiento del exfiscal Edwin Blanco, que lideró la investigación del polémico caso, como juez de materia en la ciudad de La Paz, es un mal antecedente para la justicia.

En entrevista con el programa A Media Mañana, del Grupo Centro y Los Tiempos, El galeno aseveró que la designación de Blanco como juez es un mal mensaje para la población.

Fernández en 2014 fue acusado y sentenciado por la violación y muerte del bebé Alexander, hecho ocurrido en una casa de acogida de La Paz. Sin embargo, luego se conoció que el galeno fue sentenciado con pruebas falsas y montadas y que los fiscales del caso ocultaron pruebas que favorecían al imputado. Blanco en ese entonces era fiscal departamental y lideró las pesquisas.

Tras la difusión de un audio de la jueza Patricia Pacajes, en el que la principal juzgadora admitía que el caso fue montado por presiones de la Fiscalía, Fernández fue liberado.

“El nombrarlo (a Blanco) como juez es un antecedente malo para la justicia. Han salido a decir desde la Magistratura, senadores, diputados quejándose de la justicia, que hay que renovar, pero viendo que lo ponen como juez veo que la justicia no mejora y no es solo el sentimiento mío. Ha habido varias personas involucradas y este señor Blanco les ha ido presionando. Muchos se sometieron a juicio abreviado para admitir una culpa que no cometieron, por culpa del señor Blanco”, dijo Fernández.

“Este señor Blanco, en pleno juicio se lo denunció por parte de una de las acusadas que le había extorsionado con 10 mil dólares. ‘Yo no tengo plata’ le dijo. ‘Por no pagarte yo estoy en el banquillo de acusados’, dijo la mujer. Otra persona le denunció que le forzó a decir el delito de violación. Comento esto para que vean la calidad de persona que han nombrado como juez”, aseveró.

Blanco y otra fiscal están actualmente bajo un proceso investigativo por su actuación en el caso Alexander. Sin embargo, esto no es impedimento para que Blanco sea nombrado como juez, según el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

“¿Qué mensaje le damos a la población boliviana? Esperemos que no pase lo mismo en otras regiones. Esperemos que se lo destituya. Hay un proceso contra él, pero aún así lo han nombrado”, dijo.

Por otra parte, el médico Jhiery Fernández lamentó que el caso en su contra continúe debido a que la Gobernación de La Paz no retiró su denuncia.

Ayer, en una audiencia, todas las instituciones acusadoras, entre ellas la Fiscalía, retiraron la denuncia contra Fernández, menos la abogada de la Gobernación paceña, relató el médico.

“Nosotros suponíamos que la pesadilla iba a terminar mañana, ya no enfrentarse con esta acusación falsa. Estábamos esperanzados, pero muy lamentable el actuar de esta abogada. Ella indicó que la Gobernación no se va a retirar del proceso, pese a que los jueces han advertido de que la Fiscalía ha retirado la acusación y las pruebas de la Fiscalía han sido retiradas y eso va a acarrear una responsabilidad institucional y personal, pero la representante insistió”, dijo.

Vea la entrevista completa: