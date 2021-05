Jhiery Fernández: «Las heridas que me han producido no sanarán fácilmente»

Fuente: paginasiete.bo

En 2014, el médico Jhiery Fernández fue acusado de violación al bebé Alexander, y posteriormente por su fallecimiento. El hecho ocurrido en una casa de acogida de La Paz. Seis años después, la Gobernación «dio un paso al costado» y retiró su acusación contra Fernández.

Después se conoció que Fernández había sido acusado falsamente y que se habían ocultado pruebas que favorecían al acusado y que se habían montado evidencias en contra el médico.

El acusado fue absuelto por la justicia y ahora la justicia debe hacerse cargo de la reparación de daños. Jhiery Fernández, en conferencia de prensa, aseguró que esa decisión lo tiene contento, pero que los últimos seis años le causaron una «herida en el corazón» que será difícil de sanar.

«Estoy feliz, no simplemente mi persona sino también mi familia. (…) Ahora si voy a poder conciliar el sueño, voy a poder proyectarme en mi vida futura. Pero yo creo que las heridas que me han producido no van a ser fáciles de sanar. Siguen aquí, siguen aquí en el corazón, siguen abiertas. Van a empezar a sanar, poco a poco, pero por completo, no lo creo» expresó Fernández.