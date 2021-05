Juan Manuel Peña: “Pegué un grito y creo que me escucharon en todo el hotel”

El ex defensor del Villarreal de España, Juan Manuel Peña, reveló a DIEZ cuál fue su primera reacción tras que el ‘Submarino Amarillo’ conquistara la Europa League, el primer título europeo en su historia, mediante los penales en una serie electrizante ante el Manchester United.

Por motivos de trabajo, Peña se encuentra en Bélgica y no pudo asistir al partido que se disputó en el estadio Arena Gdansk, en la ciudad de Gdansk, Polonia; por lo tanto, siguió las alternativas de la final por televisión.

“Estaba conectado con mi familia por Internet y aquí donde estoy eran casi las 12 de la noche, pese a las restricciones pegué un grito y creo que me escucharon en todo el hotel. Fue raro, por la sensación de no poder abrazarte con mucha gente porque me llegaron muchos mensajes de amigos del Villarreal y de la familia. Estuve más de una hora y media con el teléfono hasta que tuve que colgar para poder estar tranquilo. Dormí cerca de las dos o tres de la mañana”, dijo Juan Manuel.

Peña jugó en dicho club entre 2004 y 2007 siendo titular inamovible y uno de los pilares en la zaga central. Se convirtió en uno de los históricos del Villarreal por haber llegado hasta semifinales de la Champions en 2006, el mayor logro hasta entonces del club español.

“Feliz con esta conquista porque nosotros dejamos encaminado todo esto con la semifinal de Champions y de ahí en más creo que se ha realizado un gran trabajo en el club, sobre todo, con las divisiones menores. Muchos de los jugadores que fueron titulares en la final han sido formados en la escuela del Villareal y eso