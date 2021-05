Kevin Mina explicó por qué negociará su salida de Guabirá

El delantero habló antes de viajar a Uruguay este martes. El azucarero se enfrentará a Montevideo City este miércoles, desde las 18:15 (hb), por la tercera fecha de la Copa Sudamericana

Nataly Carrión Cárdenas

Fuente: El Deber

Con la sinceridad que lo caracteriza, el delantero de Guabirá Kevin Mina explicó por qué negociará su salida del club. Habló antes de viajar a Uruguay, país en el que se enfrentará a Montevideo City este miércoles (18:15 hb), por la tercera fecha Copa Sudamericana.

Se especuló que busca fichar por Bolívar, Blooming u Oriente Petrolero. “¿A qué me voy a ir a Oriente? ¿A sufrir? No. Estoy bien en Guabirá, me siento como en casa”, dijo el atacante, en una entrevista que concedió al periodista Julio Quiroga, en el aeropuerto Viru Viru.

Mina reveló que su esposa está presentando cuadros depresivos, después de haber dado a luz a su hija. Mira programas de Ecuador, el país de origen de ambos, y le afectan porque extraña estar rodeada sus familiares.

“Está aquí sola, mamá primeriza, no conoce a nadie (…) Llego a casa y está llorando, me afecta. Ella quiere retornar a Ecuador. Yo quiero estar con mi familia”, explicó.

El atacante aseguró que esta semana conversará con el presidente del club, Rafael Paz, y cree que lo comprenderá. Descarta que su anuncio sea para presionar económicamente a la dirigencia. “(El presidente) me dijo que esta semana vamos a hablar. Quiero que sumemos lo tres puntos para hablar bien con él (sonríe)”, añadió.

El ecuatoriano se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de Guabirá y el hincha espera que continúe en las filas de azucarero.