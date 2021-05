La crisis de los hospitales de Cochabamba reflejada en una foto

Fuente: Unitel

Un trabajador de un centro de salud se arrodilla en el patio del hospital de la Caja Petrolera de Cochabamba, alza las manos para orar. La imagen refleja la situación de los centros de salud en una de las ciudades más afectadas del país por el coronavirus, la desesperación por una situación que parece salirse de control.

La imagen, tomada durante un turno nocturno en la ciudad de Cochabamba, se hizo rápidamente viral y se llenó de mensajes de fortaleza a favor de los médicos, enfermeras y todos los trabajadores de primera línea de los hospitales que están enfrentando la tercera ola del coronavirus.

Cochabamba reportó ayer lunes un récord de óbitos, 20 personas murieron a causa del coronavirus en un solo día.

La pandemia sigue en ascenso, 769 casos fueron detectados en las últimas 24 horas y tiene 11.042 casos activos, personas que atraviesan la enfermedad en estos momentos y pueden contagiarla.

Muerte por falta de oxígeno

Familiares de personas que atraviesan el Covid-19 denunciaron que hay pacientes en la Caja Nacional de Salud (CNS) de Cochabamba que murieron por falta de oxígeno.

Un grupo de personas llegó hasta la puerta del Hospital Obrero asegurando que sus familiares los llamaron para pedirles ayuda ya que sus reservas de oxígeno se estarían acabando; además, denunciaron que al menos siete personas ya habrían perdido la vida por la falta de este elemento.

“No hubo oxígeno por más de una hora y no avisan a los familiares. Mi papá me llamó diciendo: ¡no tengo oxígeno, mete el que tengas!, he metido yo, y mi hermana les ha dicho a los familiares: ¡traigan oxígeno los que no tengan! Y se han movilizado todos, pero para eso ya han fallecido siete personas, ¿Por qué no avisan, por qué no dicen a los familiares que ya no hay oxígeno para salvar la vida a esas personas?”, denunció.