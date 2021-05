La escalofriante lesión de un futbolista del Borussia Dormtund que espantó a Erling Haaland

El español Mateu Morey debió abandonar la cancha tras una preocupante lesión en su rodilla. La imagen preocupó hasta al propio Haaland que estaba en la tribuna.

La imagen de la lesión de Mateu Morey es contundente. Pero si fuesen necesario más aditivos, la reacción desde la platea Erling Braut Haaland termina de cerrar la escena que es por demás preocupante. Quedaban 20 minutos de partido, el marcador estaba por demás sellado pero el lateral español debió abandonar le campo de juego luego de perder la estabilidad de su rodilla derecha y el video de ese doloroso momento rápidamente se viralizó acompañado por el rostro aterrado del promisorio delantero.

El duelo, que se desarrolló en el Signa Iduna Park, fue por las semifinales de la Copa de Alemania. Borussia Dortmund se enfrentó con el Holstein Kiel, equipo que marcha en la cuarta colocación de la segunda división del fútbol alemán. No hubo equivalencias entre ambos, porque el combinado que está quinto en la Bundesliga lo goleó 5-0 y marcó todos los tantos en el primer tiempo.

Sin embargo, toda la algarabía por el abultado marcador se terminó cuando Morey debió pedir el cambio. Con el marcador en 71 minutos, el futbolista de 21 años fue a disputar una pelota sin mayor riesgo. Quiso puntearla para evitar que el rival se apoderara de la posesión, el esférico quedó lejos y cuando pisó quedó muy mal parado. A tal punto, que debió pedir inmediatamente el cambio: Thomas Meunier lo reemplazó.

La televisación del encuentro rápidamente enfocó a Haaland, quien se encontraba en las tribunas ya que no fue citado para este evento. El delantero de 20 años, uno de los futbolistas más buscados de cara al mercado de pases que se avecina, se tapó los ojos en clara señal de preocupación. Mientras tanto, Morey era retirado en camilla.

“Oh no, eso no se veía nada bien. ¡Ponte bien pronto, Mateu!”, escribió la cuenta oficial del Dortmund, que hasta el momento no emitió un parte médico para informar lo ocurrido con el jugador que había iniciado el duelo en el banco de suplentes y saltó al campo de juego en el lugar del polaco Lukasz Piszczek. Duró apenas 12 minutos hasta su lesión. “Ponte bien pronto, Mateu”, escribió el perfil oficial del Kiel.

Haaland siguió el encuentro desde la tribuna (Foto: Reuters)

Los mensajes de aliento llovieron tras la escena. “Te quiero mucho hermano, volverás más fuerte que nunca”, le escribió el argentino Leo Balerdi, quien actualmente está en el fútbol francés. “Vuelve más fuerte”, le deseó el centrocampista del Dortmund Jude Bellingham. “Esta noche dedicamos la victoria de esta noche a Mateu Jaume. Todos estamos contigo hermano, mejora pronto hermano mantente fuerte”, se sumó Jadon Sancho.

La victoria 5-0 contó con dos tantos del norteamericano Gio Reyna, más los gritos del inglés Bellingham, el belga Thorgan Hazard y la estrella Marco Reus. El Dortmund se enfrentará en la final de este certamen contra el RB Leipzig, que logró su boleto a la definición luego de imponerse sobre el Werder Bremen. El duelo se celebrará el próximo 13 de mayo en el Estadio Olímpico de Berlín. El Borussia intentará alzar este título por quinta vez en su historia.

“Está de camino al hospital. Esperamos saber un poco más mañana. Por supuesto que estamos contentos con el resultado. Y hasta el minuto 75 también fue una noche perfecta. Pero la lesión de Mateu Morey estropea mucho todo. Cuando sabes lo fantástico que es, te duele más. Esta noche nuestros pensamientos están con uno de los miembros más importantes de nuestro equipo”, reconoció el entrenador Edin Terzic.

Morey es una de las promesas del fútbol español que se formó en el Mallorca, de donde es oriundo, pero luego emigró al Barcelona. Sin embargo, no llegó a debutar en ese club, optó por no renovar el contrato y el 1 de julio del 2019 fichó por el Dortmund hasta el 2024. Hasta el momento, formó parte de la Sub 17 de España en la Eurocopa de esa categoría que conquistó su país tras vencer a Inglaterra.