La Paz, Arias posesiona a subalcaldes en medio de protestas y promete subir presupuesto

Foto: Álvaro Valero

Fuente: La Razón

POR EDWIN CONDORI / LA PAZ

El alcalde de La Paz, Iván Arias, posesionó este jueves a los nuevos subalcaldes de la sede de gobierno en medio de protestas de algunas juntas vecinales que exigen participar de la definición de las nuevas autoridades.

“Yo estoy empeñado en fortalecer las subalcaldías, me comprometo a aumentar su personal y su presupuesto; va a ser un aumento de presupuesto competitivo, cada año vamos a poner el 10% en competencia para que en base a un indicador de desarrollo macrodistrital se aplique a todos y podrán competir por hasta el 10% más del presupuesto”, afirmó la autoridad.

Sin embargo, el dirigente vecinal Eulogio Aruquipa dijo a La Razón Radio que tienen un “derecho consolidado territorialmente” para la administración de la subalcaldía de Periférica, al anunciar que se instaló una vigilia en el lugar.

“Nos turnamos de manera orgánica (los distritos) 11, 12, 13. Antes de la campaña, (incluso) firmamos un acuerdo con el alcalde actual, (por tanto) hay compromisos que se deben respetar”, agregó.

Arias, en el acto de posesión de los subalcaldes, confirmó que hay conflictos en varios macrodistritos, que, según su versión, están motivados por “fuerzas políticas” que desean desestabilizar su gestión.

“Pero no lo lograrán; tenemos identificado quiénes son, buscan eternizarse y el continuismo; no vamos a permitir, no me voy a meter a elegir directivas vecinales, pero hay dirigentes que ya están 10, 15 años y no quieren dejar que emerjan nuevos dirigentes”, aseguró.