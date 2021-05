Fuente: ahoraelpueblo.bo Franz Acarapi





El valor de las exportaciones de productos nacionales no tradicionales alcanzó a $us 533,3 millones el primer trimestre (enero-marzo) de este año, monto mayor a los $us 514,2 millones registrados por las ventas de gas natural, destacó el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

En el periodo señalado, Bolivia exportó un valor total de $us 2.268 millones, cifra mayor en 11% a la observada en enero-marzo de 2020, con $us 2.044 millones.

El gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, señaló que el nivel de las ventas del primer trimestre de este año es el más alto de los últimos cinco años.

En ese contexto, destacó el comportamiento de las exportaciones de productos no tradicionales por un valor de $us 533,3 millones y un crecimiento del 35%, mientras que en volumen aumentó un tres por ciento. “A marzo, las exportaciones no tradicionales superaron las ventas de gas”, apuntó.

Para Rodríguez, el sector no tradicional básicamente se conforma de productos alimenticios (soya, girasol, carne bovina, castaña, quinua, azúcar, bananas, leche, cueros, café, frijol, palmito, cacao y otros) y una pequeña parte es madera, joyería, alcohol y confecciones textiles.

“El mundo se puede detener, nosotros nos hemos confinado, la minería no ha trabajado, hidrocarburos no ha trabajado, transporte ha parado, construcción ha parado, turismo ni qué decir, pero ¿qué no paró? El mundo puede parar, pero no puede parar de comer”, dijo al referirse a la importancia del sector agropecuario, que en 2020, en plena época de pandemia del Covid-19, fue el único que reportó un crecimiento importante.

En ese marco, destacó las exportaciones de la carne de res, que en la pasada gestión alcanzaron a $us 70 millones, con el 80% destinado al mercado de China como resultado del trabajo público-privado.